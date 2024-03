Nunes Marques arquiva pedido de investigação contra Zema e Nikolas por ida a ato de Bolsonaro

A ex-presidente do PSOL de Minas, informou ter sido surpreendida e disse que vai recorrer da decisão de Nunes Marques. “O fundamento da decisão é o de que não cabe ao STF receber representações criminais, que deveriam, segundo o ministro, serem dirigidas ao Ministério Público”, disse em nota. “A decisão, contudo, ignora o fato de que o Plenário do STF, em 2020, firmou a tese de que o tribunal pode não só receber representações, mas pode abrir inquéritos independentemente da manifestação do MP quando se tratar de crimes cometidos contra os ministros do tribunal. A minha representação trata justamente de crimes conexos a crimes cometidos contra ministros do STF.”

Na representação, a ex-presidente do PSOL de Minas Gerais pedia ainda que a instauração do inquérito contra Zema e Nikolas fosse julgado independentemente de pedido da PGR. “Nossa representação é conexa ao referido inquérito, que, por sua vez, é conexo ao Inquérito 4.781, que investiga fake news e ataques de Bolsonaro contra o STF, de modo que a norma que permite ao STF abrir inquéritos independentemente de pedido da PGR em caso de crimes praticados contra o tribunal aplica-se à nossa representação.”