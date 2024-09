No primeiro debate sem cadeirada ou insultos entre os que já aconteceram, foi essa a explicação dada pelo candidato Pablo Marçal (PRTB), o encrenqueiro mor dos picadeiros, para justificar sua drástica mudança de comportamento. Mas será mesmo que ele subitamente se tornou gentil por que já se tornou conhecido? “Foram as pesquisas, estúpido”, parafraseando a frase cunhada em 1992 por James Carville, originalmente “É a economia, estúpido”, que o então estrategista da campanha presidencial de Bill Clinton contra George H. W. Bush, presidente dos Estados Unidos usou para mostrar o que mais preocupava os eleitores.

Em um mês de campanha, Marçal surgido como a grande novidade desta eleição municipal, o ex-coach, influencer, com domínio absoluto das redes sociais, dizia que adotava o comportamento de um “idiota” para se tornar conhecido. O candidato que estava dividindo o patrimônio da direita brasileira com o ex-presidente Jair Bolsonaro, até agora dono e senhor dessa turma. Marçal, o milionário, que ameaçava se tornar o grande herdeiro do bolsonarismo, iniciou um processo de derretimento tal qual um picolé ao sol.

No último Datafolha, divulgado nesta quinta-feira, 19, taxa de rejeição do candidato bateu nos 47%. Não precisa ser marqueteiro ou grande especialista para saber que ninguém se elege a um cargo majoritário sendo rejeitado dessa forma. Entre as mulheres, 53% do eleitorado da cidade, Marçal tem 12% da preferência entre elas. Além disso, segundo a mesma pesquisa, ele estagnou em 19% e saiu do primeiro pelotão entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB, com 27% e Guilherme Boulos (PSOL), com 26%.