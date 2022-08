Morre o jornalista Jorge da Cunha Lima

O jornalista e ex-presidente da Fundação Padre Anchieta Jorge da Cunha Lima morreu na madrugada desta quarta-feira, 17, aos 90 anos, em São Paulo. Ele trabalhou na TV Cultura, emissora da fundação, foi secretário de Cultura e coordenador do movimento Diretas Já em São Paulo. Cunha Lima trabalhou ainda nas redações do Estadão, Folha de S. Paulo, O Globo e outros grandes veículos de comunicação nacionais.

A informação foi confirmada por familiares de Cunha Lima. Mais detalhes sobre a causa da morte ainda não foram informados.

Jorge era formado em jornalismo e direito pela USP e em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi presidente da Fundação Cásper Líbero (TV, rádio, jornal e faculdade de comunicação) entre 1987 e 1989. Lá, foi responsável pela criação do TV Mix, programa que revelou nomes como Serginho Groisman e Astrid Fontenelle. Também foi diretor do jornal Última Hora em São Paulo.

Por também ser advogado e formado pela USP, participou do ato de leitura da carta pela democracia de 1977, na ocasião do 150º aniversário dos cursos de direito no País. Uma nova versão do documento foi organizada em 2022 e lida no mesmo local, nas Arcadas da Faculdade de Direito. Cunha também foi coordenador da campanha das Diretas Já em São Paulo.

Cunha recebeu o prêmio da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura em 1997. Além de jornalista e advogado, ele também foi escritor. Lançou livros de poesia: Ensaio Geral (Martins Fontes), Mão de Obra (Brasiliense) e Véspera de Aquarius (Paz e Terra, 1997); e o romance O Jovem K (Siciliano).

Ele deixa três filhos e sete netos.