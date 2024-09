MPE recebe denúncia contra campanha de vereador por uso da máquina pública em sua campanha

O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo (SINDSEP) denunciou ao Ministério Público Eleitoral (MPE) um suposto uso da máquina pública municipal, através de seus servidores comissionados, pela campanha do vereador e candidato à reeleição Isac Felix (PL). Segundo o sindicato, uma reunião foi realizada no teatro Bibi Ferreira no dia 16 de julho. O vereador, através de sua assessoria de imprensa, disse que não foi notificado e não tem conhecimento da denúncia.

No evento, sem a presença de Felix, seus aliados convocaram os servidores a participar da campanha e a demonstrar gratidão seguindo-o nas redes sociais e compartilhando seus conteúdos. "Cria um grupo novo. Veste a camisa", diz Clara, filha de Felix e coordenadora de campanha. Em um áudio gravado do encontro, é possível ouvir também estímulos para os funcionários públicos fazerem campanha para Isac entre seus amigos e familiares.

A gravação também mostra os organizadores pedindo que os pedidos explícitos de voto acontecessem apenas depois de 16 de agosto. “Nesse momento a gente espera. Dia 16 de agosto, vocês botem no calendário, no despertador, aí a gente pede um voto, beleza? Porque antes a gente não pode”, pede Clara, como se os servidores fossem parte oficial da campanha.

Segundo argumenta o sindicato, o crime eleitoral estaria nos momentos em que Clara diz que fiscalizará a efetiva participação dos funcionários na campanha. “Eu gostaria de ver, quando eu sair daqui, que os seguidores aumentaram.”

Em outro momento apontado pelo sindicato, a filha do vereador pede que os presentes assinem uma lista com seus números de celular “Ah, gente. Um recadinho: Quem não conseguiu assinar a lista na entrada, por favor, assine aqui na saída para a gente pegar o número de vocês.”

Clara também pede para os servidores pegarem seus celulares para, durante o evento, seguir as redes sociais do vereador. “É, e agora eu vou pedir uma coisa para vocês falando isso em rede. (...) Por favor, podem pegar o celular de vocês. É... eu acho que é importante todo mundo seguir o vereador”. Ela complementa dizendo que o ato é um agradecimento pelo trabalho que Felix faz na Câmara.

Vereado Isaac Felix é acusado pelo sindicato dos funcionários públicos de São Paulo de usar máquina pública na campanha Foto: Reprodução/Redes Sociais

A coordenadora de campanha ainda orienta para que o encontro não seja gravado. “Antes vou pedir para todo mundo. Por favor, coloquem os seus celulares no modo avião, desliguem. Agora a gente vai fazer uma apresentação bem rapidinho aqui”, diz.

Em seu discurso, ela ainda chama todos os funcionários públicos presentes a fazer parte da equipe de campanha. “A equipe, ela é feita por todos nós. Tá? A gente tem que ser uma única voz, com o mesmo objetivo, que é ser tricampeão com Isac Felix. A gente quer o terceiro mandato.”

Os presentes ainda orientaram os funcionários a fazer postagens de forma coordenada, seguindo orientações de representantes da campanha. Além de fazer parte da distribuição de conteúdo e de uma campanha pseudoespontânea, os funcionários foram chamados a defender o vereador em rodas de conversa. “Defende. Nós olhando, ele pode ter pisado na bola, pode ter feito a maior cagada, a gente vai lá e vai defender. Aliás, a gente fala, ‘você vacilou, eu não gostei disso, eu achei que a gente pode resolver isso’, mas de frente a gente é escudo. E com o Isac Felix, a gente tem que lembrar, ele é nosso amigo, sim”, mostra o áudio.

O Ministério Público não se manifestou sobre o assunto até a publicação desta matéria. A denúncia foi feita na noite desta terça-feira, 10. Procurado, o vereador Isac Felix, por meio de sua assessoria, disse que não tem conhecimento da denúncia e não recebeu citação do Ministério Público Eleitoral.