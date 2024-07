MST promove encontro de pré-candidatos sem-terra na semana que vem

Serão entre 500 e 700 pré-candidatos, entre membros e aliados à causa. O evento acontecerá em Guararema (SP), na Escola Nacional Florestan Fernandes e contará com pretensos políticos de 24 estados e do Distrito Federal. Estarão presentes a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do PSOL, Paula Coradi, e o vice-presidente do PCdoB, Walter Sorrentino, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

É a primeira vez que o movimento promove um evento para alinhar estratégia política de alcance nacional. O estado com mais pré-candidaturas é São Paulo, com 19, seguido pela Bahia, com 32, e Pernambuco, 21.