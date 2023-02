8 de janeiro: Núcleo político dos ataques golpistas segue oculto após um mês da invasão em Brasília

Passados 30 dias da tentativa de golpe no Brasil, muitas dúvidas ainda pairam sobre a Praça dos Três Poderes. Há convicção de que os atos de vandalismo no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal (STF) seguiram um script planejado e fica cada vez mais evidente que o ex-presidente Jair Bolsonaro insuflou protestos e invasões, com a conivência de uma ala do Exército. Mas até onde vai a configuração do núcleo político e financeiro desses ataques?

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) puxou Bolsonaro para o centro da crise ao dizer que participou de uma reunião com ele e com o então deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), em 9 de dezembro do ano passado, na qual foi exposto um plano para gravar o ministro do STF Alexandre de Moraes. Embora Do Val tenha mudado cinco vezes a versão sobre o encontro, em todas afirmou que o objetivo era impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manter Bolsonaro no poder.

São muitos os fatos interligados nessa trama. Um mês depois da fatídica reunião citada pelo senador, a Polícia Federal apreendeu na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, uma minuta do golpe. Era, na prática, o rascunho de um decreto para Bolsonaro instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), comandado por Moraes.

Ataques em Brasília se somaram a acusações de tentativa de golpe e minuta instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Foto: Wilton Junior/Estadão

Poucos sabem, mas uma ala do União Brasil queria que Torres, hoje preso, fosse candidato a vice na chapa de Bolsonaro. O acordo só não saiu porque o então presidente, na campanha pela reeleição, preferiu fazer dobradinha com um militar: no caso, o ex-ministro Braga Netto.

Após a derrota de 2022, o general pediu a radicais bolsonaristas que tivessem “fé”. E deu no que deu. O ataque que nesta quarta-feira, 8, completa um mês deixou uma fatura de R$ 40 milhões em consertos de prédios públicos, restauração de obras de arte e segurança.

A conta, no entanto, vai muito além dos cifrões. Pergunta-se, por exemplo, até que ponto militares da ativa, das Forças Armadas, responderão por possíveis crimes. E o que mudará na legislação para impedir nova barbárie como a de 8 de janeiro?

“Para virar essa página é preciso perseverar na catequese democrática, criar leis de proteção, punir quem cometeu esses atos e abrir a agenda do governo para temas sociais”, disse à coluna o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Em meados de janeiro, Dino apresentou a Lula propostas para um “pacote antigolpe”, certo de que as apurações vão consumir no mínimo o ano inteiro. Nos Estados Unidos, onde Bolsonaro se encontra desde 30 de dezembro, as investigações da invasão ao Capitólio, em 2021, duraram quase 24 meses. Aqui no Brasil, porém, o Congresso está agora mais interessado na queda de braço entre Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também em criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar qualquer coisa.

A moeda de troca para o Palácio do Planalto evitar o que já batizou como CPI “do fim do mundo” – onde todos os assuntos se encaixam e podem se voltar contra o governo – será, para variar, distribuição de cargos. Enquanto isso, o núcleo político do golpismo continua oculto. E bem longe de ser quebrado.