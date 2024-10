Nunes usa Tarcísio, e Boulos tem Marta e Lula em última propaganda eleitoral antes do primeiro turno

Os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) optaram por exibir seus padrinhos políticos na última edição do horário eleitoral gratuito, exibida na noite desta quinta-feira, 03. A propaganda do prefeito transmitiu um depoimento de apoio do governador Tarcísio de Freitas (PSOL), enquanto Marta Suplicy (PT), vice do psolista, avalizou a candidatura de Boulos, que também exibiu imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu nunca tive tanta certeza que São Paulo esta no caminho certo, como estará nas mãos do Boulos. E eu estarei ao lado dele, colaborando para que a gente bote de pé todas as ideias que apresentamos", disse Marta, que é vice do candidato do PSOL. Também foi reproduzido o jingle oficial da campanha, que atribui "coragem" a Boulos e "experiência" à petista, que já foi prefeita da capital paulista. A propaganda de Nunes adotou uma estratégia comum em campanhas à reeleição e questionou os eleitores se vale a pena trocar o "caminho seguro", que seria representado pelo prefeito pelo caminho "do risco" e "da incerteza".

“Pra governar São Paulo, queremos uma pessoa experiente, dedicada, que trabalha, seja sensível, humilde, capaz de escutar, entender e resolver os problemas. Que conheça a administração pública e cada canto dessa cidade. Que realize e faça obras, que possa fazer a diferença, trazer dignidade e esperança. Se você pensa como eu, o candidato é Ricardo”, disse Tarcísio de Freitas.

Em uma inserção logo em seguida, o governador disse que “quem vota no Marçal está ajudando Boulos”. Pesquisas apontas que o psolista vence o ex-coach em um eventual segundo turno.

Boulos, Datena, Marçal, Nunes, Tabata e Marina Helena são candidatos a prefeito de São Paulo Foto Tiago Queiroz/Estadão e TV Record/Reprodução Foto: Tiago Queiroz/Estadão e TV Record/Reprodução

Pablo Marçal (PRTB) não tem direito à propaganda eleitoral porque seu partido não ultrapassou a cláusula de barreira na eleição de 2022. Como mostrou o Estadão, ele prepara uma ofensiva digital a partir desta sexta-feira, 4, quando já não haverá mais propaganda eleitoral, o que acendeu o alerta na campanha de Nunes.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira aponta empate triplo: Boulos tem 26% das intenções de voto, contra 24% de Marçal, que oscilou três pontos percentuais para cima, no limite da margem de erro, e 24% de Nunes, que oscilou três pontos para baixo em relação ao levantamento anterior do instituto.

O candidato José Luiz Datena (PSDB) reproduziu o jingle “Datena Prefeitão” em seu programa, enquanto Tabata Amaral (PSB), que é a quarta colocada, com 11%, disse que cresceu em São Paulo com medo do crime, da chuva e da fome, mas que agarrou cada oportunidade que a cidade lhe ofereceu.

“Eu conheço os problemas e conheço a potência dessa cidade. É por isso que eu sei que São Paulo está pronta para mudar, para novas ideias e para voltar a liderar esse país e te devolver o orgulho de dizer que é paulistano. São Paulo está pronta e tem pressa. Então vota com coragem no que você acredita que é melhor”, disse a candidata.