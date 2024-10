O que acontece se a eleição empatar? Veja casos que candidatos tiveram a mesma quantidade de votos

As eleições para cargos do Executivo no Brasil são majoritárias, ou seja, o candidato que conquistar mais de 50% dos votos é eleito. Mas o que fazer se dois candidatos a prefeito tiverem a mesma quantidade de votos? O Código Eleitoral estabelece, em seu artigo 110, que o candidato mais velho vencerá o pleito. “Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso”, diz o texto.

PUBLICIDADE Durante o período da campanha eleitoral, é comum o empate técnico nas pesquisas eleitorais – quando os candidatos têm o mesmo porcentual de intenções de voto ou quando a diferença é menor do que a margem de erro do levantamento. Mas, mesmo no resultado das urnas, também há essa possibilidade de empate. Em cidades menores, com disputas acirradas, casos de postulantes ao cargo de prefeito com mesmo número de votos ocorre nas eleições. Em 2020, três cidades tiveram que ter o resultado decidido por critério de idade.

Caraúbas (PB)

No interior da Paraíba, no município de Caraúbas, nas eleições de 2020, Silvano Dudu (União Brasil), que buscava sua reeleição, empatou com Nerivan (MDB). Ambos tiveram 1.761 votos. Como Nerivan faria 35 anos e Dudu já tinha 52, o prefeito foi reeleito. O candidato da Rede, Renivan, também concorreu, mas teve apenas 2,6% dos votos válidos.

Kaloré (PR)

Em Kaloré (PR), no pleito de 2020, Edmilson Luis (PL) teve 1.186 votos, assim como sua concorrente Rita de Cássia (PSD), configurando empate. Como o candidato do PL tinha 59 anos na época e Cássia, 42, ele conquistou o cargo de prefeito. Décio Bochio (MDB) ficou em terceiro lugar com 821 votos.

Jardinópolis (SC)

Em Jardinópolis, no pleito de 2020, a disputa foi decidida por uma pequena diferença de idade entre os adversários. A cidade tinha dois candidatos, Mauro Risso (MDB) e Antoninho (PT). Cada um recebeu 748 votos, um empate exato de 50%.

Antoninho nasceu em 7 de março de 1970. No mesmo ano, mas em 9 de janeiro, nasceu Risso. Por 57 dias de diferença, o candidato do MDB foi eleito para comandar a prefeitura.

Lula e Bolsonaro empataram em três cidades

Empatar em votos em todo o País beira o impossível, mas em cidades, presidentes já empataram em eleições. Em 2022, na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os candidatos empataram em três municípios no primeiro turno.

Em Coronel Sapucaia (MS), ambos tiveram 47,9%, somando 4.254 votos. Ribeirão do Sul, em São Paulo, também teve empate entre os candidatos. Cada um recebeu 1.452 votos, equivalente a 47,6%. Já no município gaúcho de Alecrim, Lula e Bolsonaro tiveram 2.095 votos, ou 45,9%.