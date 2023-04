Imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após decisão do Superior Tribunal Federal (STF), mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitando o prédio invadido, o que levantou especulações nas redes sociais de que o chefe do Executivo estivesse no edifício durante as invasões. Lula, entretanto estava em Araraquara quando os invasores tomaram a Praça dos Três Poderes.

A agenda do presidente mostra que Lula saiu de Brasília na sexta-feira, dia 6, às 18h, em direção à cidade de São Paulo. No dia 8, ele embarcou às 14h para Araraquara, onde estava para verificar os danos causados pelas chuvas, acompanhar trabalhos de defesa civil e realizar um encontro com o prefeito da cidade, Edinho Silva.

Lula faz pronunciamento em Araraquara, onde estava para verificar os danos causados pelas chuvas. Foto: Everton Sylvestre/ Estadão

Durante o dia 8, Lula foi fotografado em Araraquara, onde também fez um pronunciamento após ser informado sobre os atos de vandalismo nas sedes do Congresso Nacional, STF e Planalto. Na ocasião, ele afirmou estar convencido de que os atos terroristas foram financiados por empresários defensores de um golpe do Estado.

Durante o mesmo pronunciamento, Lula também assinou um decreto que autorizava uma intervenção federal na segurança pública em Brasília até o dia 31 de janeiro. Segundo ele, o objetivo da intervenção era “pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos”.

Lula ainda afirmou que “é preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, de forma que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje”.

Ele comparou os invasores com nazistas e fascistas e disse que todos os responsáveis seriam identificados, inclusive quem financiou os atos. “Vamos descobrir quem foram os financiadores desses vândalos que foram a Brasília e pagarão com a força da lei por esse gesto antidemocrático.”

Vídeos do 8 de janeiro

A divulgação das mais de 160 horas de gravações das câmeras de segurança do Palácio do Planalto neste sábado, 22, pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), revelaram detalhes dos acontecimentos naquele dia. Como mostrou Estadão, por exemplo, os ataques à Brasília colocaram ministros do governo Lula em aparente confronto. Reunidos na ante-sala do gabinete presidencial no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e outros integrantes do primeiro escalão do governo protagonizaram cenas de tensão, com os ministros discutindo e gesticulando.