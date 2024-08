Pablo Marçal é o candidato mais buscado no Google em São Paulo; Boulos vem em segundo

Pablo Marçal (PRTB) foi o candidato mais buscado no Google na semana passada na cidade de São Paulo, segundo levantamento da plataforma de buscas. A empresa reúne dados da procura pelos nomes dos candidatos à prefeitura feita na capital paulista.

O ex-coach representou 52% das buscas entre os candidatos paulistanos. Em segundo lugar ficou Guilherme Boulos (PSOL), o alvo de 21% das buscas, seguido por Tabata Amaral (PSB), com 11%, e Ricardo Nunes (MDB), com 8%. José Luiz Datena (PSDB) vem atrás, com 7%, mas supera o grupo do 0% composto pelos candidatos Marina Helena (Novo), Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP).

PUBLICIDADE O interesse de buscas não representa intenção de votos. O eleitor de um candidato pode pesquisar os nomes de outros quando assuntos ganham interesse público, mesmo que a repercussão seja negativa. Por exemplo, na data de publicação deste texto um dos temas em alta é “MP pede suspensão de candidatura de Marçal”, assunto de viés negativo para o candidato do PRTB à prefeitura. Além disso, o Google faz um arredondamento dos números. Isso significa que os candidatos que aparecem com 0% de pesquisa podem ter percentuais menores que 1%.

Candidatos à prefeitura de São Paulo, da esq. para a dir.:: Boulos, Nunes, Marçal, Tabata e Datena Foto: Felipe Rau/Estadão

O site de buscas também levantou quais temas mais tiveram aumento de interesse no ano de 2024. A gratuidade do transporte público, por exemplo, é um assunto cuja procura aumentou 17 vezes, evidenciando o interesse dos eleitores.

Na educação, o termo “creche” cresceu 110%, em comparação com 2020. Na segurança, “Cracolândia” teve 85% de aumento nas buscas, seguido por “enchente”, com 80%, “dengue”, com 70% e “bilhete único” com 50% — o que mostra a alta do interesse dos eleitores paulistanos em zeladoria, saúde e transporte.

O aumento não significa uma pesquisa maior em números absolutos, mas sim que as pessoas passaram a pesquisar esses temas mais do que antes.

O Agenda SP e outras seções do Estadão publicaram materiais sobre alguns desses assuntos. Veja: