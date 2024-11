Pastor, estivador, médica: veja os suplentes que vão assumir no Congresso com eleição de prefeitos

BRASÍLIA - Nove deputados federais e um senador deixarão os cargos na capital do Brasil para seguir na política municipal. Foram, ao todo, 64 deputados que disputaram as eleições para prefeito, no entanto, 53 foram derrotados e vão permanecer na Câmara pelos próximos dois anos. Para os eleitos nas cidades, os suplentes assumem as cadeiras em Brasília a partir de 2025.

No Senado, o único eleito foi Rodrigo Cunha (União-AL), como vice do prefeito reeleito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), o JHC. Os demais foram deputados federais eleitos como prefeitos, com os seguintes suplentes:

Os perfis dos suplentes que vão assumir os cargos dos congressistas são dos mais variados: pastor, estivador, representante comercial, médico, advogado, administrador. Dos dez suplentes, apenas quatro já passaram pelo Congresso Nacional na carreira política. Confira abaixo o perfil de cada suplente:

Eudócia Caldas (PL-AL)

Eudócia Caldas, ou Dr. Eudócia, como se apresenta, é a suplente para a vaga de Rodrigo Cunha (União-AL), no Senado Federal. A parlamentar é mãe do prefeito reeleito em Maceió, no qual Cunha é vice, João Henrique Caldas (PL), o JHC. Caldas é médica gastroenterologista pediátrica e ex-prefeita de Ibateguara, no norte do Estado de Alagoas. Ela comandou o Executivo local entre 2005 e 2012. No Senado Federal, chegou a exercer o mandato entre maio e setembro de 2022, quando Rodrigo Cunha se afastou do cargo para se dedicar à campanha ao governo estadual alagoano.

Rodrigo da Zaeli (PL-MT)

O suplente de Abílio Brunini (PL-MT), eleito em Cuiabá (MT), Rodrigo Lugli, que se apresenta como Rodrigo da Zaeli, é representante comercial, formado em administração pública, já foi vereador duas vezes em Rondonópolis, no Mato Grosso, e presidente da Câmara Municipal da cidade.

Enrico Misasi (MDB-SP)

Suplente de Alberto Mourão (MDB-SP), eleito em Praia Grande (SP), Enrico Misasi é advogado e foi eleito deputado federal em 2018, mas não garantiu a reeleição em 2022 e atua como secretário executivo de relações institucionais na Prefeitura de São Paulo.

Geovânia de Sá (PSDB-SC)

Geovania de Sá é administradora, vice-presidente nacional do PSDB, foi deputada federal por dois mandados (2014 e 2018) e agora volta à Câmara dos Deputados como suplente de Carmen Zanotto (Cidadania-SC), eleita em Lages (SC). A ex-deputada também já foi vereadora e secretária de Saúde e de Assistência Social e Habitação de Criciúma, em Santa Catarina.

Ivan Junior (MDB-MA)

Ivan Junior, primeiro suplente de Benjamin de Oliveira (União-MA), eleito em Açailândia (MA), é estivador e advogado. Neste ano, foi candidato a vereador em São Luís, no Maranhão, mas obteve 1.967 dos votos válidos e não foi eleito.

José Adriano (PP-AC)

O empresário José Adriano assume o lugar de Gerlen Diniz (PP-AC), eleito em Sena Madureira (AC). Ele é Presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) e do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do estado.

Pastor Claudio Mariano (União-PA)

Claudio Mariano Silva assume na Câmara a cadeira de Hélio Leite (União-PA), que foi eleito em Castanhal (PA). Mariano é pastor e, além das eleições de 2022 para deputado federal, também disputou as eleições municipais deste ano como vice-prefeito de Sapucaia, cidade do Pará.

Carla Dickson (União-MA)

Carla Dickson é médica oftalmologista e suplente do deputado federal Paulinho Freire (União-RN), eleito em Natal (RN). Já assumiu a suplência como deputada federal entre 2020 e 2022 e foi vereadora na capital do Rio Grande do Norte, entre os anos de 2017 e 2020.

Ribamar Silva (PSD-SP)

Ribamar Silva é administrador, foi vereador por dois mandatos em Osasco, sendo reeleito nas eleições municipais de 2020, e presidente da Câmara Municipal da cidade. Ele assume o lugar de Ricardo Silva (PSD-SP), eleito em Ribeirão Preto (SP).

Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ)

Rejane de Almeida é enfermeira e foi deputada estadual três vezes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tornando-se líder do PCdoB na casa. A partir de 2025, ela assume o lugar de Washington Quaquá (PT-RJ), eleito em Maricá (RJ).

