Paraná Pesquisas em Aracaju: Emília Corrêa soma 52,6% e Luiz Roberto, 37% no segundo turno

Às vésperas da votação do segundo turno, Emília Corrêa (PL), candidata à prefeitura de Aracaju, segue na liderança com 52,6% das intenções de voto, segundo o levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta, 26. Luiz Roberto (PDT) surge na sequência, com 37%. O índice de eleitores que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos dois soma 6,4%, enquanto os que não responderam são 4%.

Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos, a postulante do PL desponta com 58,7%, ante 41,3% do candidato do PDT. Os valores são correspondentes ao cenário estimulado da pesquisa, quando são apresentados os nomes que concorrem no pleito aos entrevistados.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Aracaju (SE) presencialmente entre os dias 20 e 23 de outubro. O grau de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-04788/2024.

Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) disputam o segundo turno das eleições pela prefeitura de Aracaju, capital de Sergipe. Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Aracaju, Reprodução/Facebook: Luiz Roberto

No cenário espontâneo, quando não são ditos aos eleitores os nomes dos candidatos, Emília aponta com 42,1% contra 30,4% das intenções de Luiz Roberto. Outros nomes citados somam 0,4%. O índice de quem não soube responder chega a 21,8%, enquanto 5,4% dos entrevistados disse que não votaria em nenhum dos dois, em branco ou anularia o voto. O nome do PDT é rejeitado por 51,4% dos eleitores da capital sergipana. Sua adversária do PL, por 37,6%. Ao mesmo tempo, 10,8% da população de Aracaju poderia votar nos dois candidatos para assumir o cargo de Executivo municipal. Neste caso, 4% dos entrevistados não soube ou não quis responder à pergunta.