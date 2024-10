Paraná Pesquisas em Fortaleza: André Fernandes tem 47,6% e Evandro Leitão, 44,4% no segundo turno

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 17, mostrou um empate técnico entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O candidato do PL tem 47,6% das intenções de voto, enquanto o petista tem 44,4%. Os dois estão empatados tecnicamente considerando a margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Brancos, nulos e aqueles que não votariam somam 4,8%. Não sabem ou não responderam são 3,3%. Na pesquisa espontânea - quando os nomes dos candidatos não são informados - Fernandes aparece numericamente à frente com 36,5% das menções. Leitão foi citado por 35,8% dos entrevistados. Nesse cenário, brancos, nulos e aqueles que não vão votar somam 3,8%. Não sabem ou não responderam são 23,5%. Outros nomes foram citados por 0,5% dos eleitores.

André Fernandes e Evandro Leitão disputarão o segundo turno em Fortaleza Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Reprodução/ALECE

A Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores entre os dias 13 e 16 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-03006/2024.

O levantamento questionou os eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Evandro Leitão aparece na frente com 48,5% de rejeição. André Fernandes é rejeitado por 44,4% dos entrevistados. Para 48,8% dos eleitores de Fortaleza, o candidato do PL deve vencer a disputa. Outros 39,9% acreditam que o petista deve ganhar no segundo turno. Não sabem ou não responderam são 11,4%.