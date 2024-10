Paraná Pesquisas em Guarulhos: Lucas Sanches tem 48,9% e Elói Pietá, 40,3% no segundo turno

O candidato Lucas Sanches (PL) lidera a disputa pelo segundo turno em Guarulhos, segundo o levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta, 11. O integrante do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 48,9% das intenções de voto. Elói Pietá (Solidariedade) foi escolhido por 40,3% dos entrevistados. Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Vista aérea da cidade de Guarulhos, que tem segundo turno entre Lucas Sanches e Elói Pietá Foto: Wagner Vilas/Adobe Stock

Eleitores que não sabem ou não vão votar somam 4,3% enquanto brancos e nulos são 6,5%. O levantamento ouviu 740 eleitores entre os dias 7 e 10 de outubro, com índice de confiança de 95%. A margem de erro é de 3,7 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02647/2024.

Na pesquisa espontânea - quando não são apresentados os nomes dos candidatos - Sanches lidera com 33,6%, enquanto Pietá chega a 27,8% das menções. Eleitores que não sabem ou não responderam chegam a 30,9% e brancos e nulos comam 7%. Outros nomes foram citados por 0,5% dos entrevistados. Elói Pietá está a frente no índice de rejeição, com 40,5% dos eleitores dizendo que jamais votaria no candidato para prefeito de Guarulhos. Lucas Sanches é rejeitado por 33% dos entrevistados.