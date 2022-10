PB: Veja a lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores da Paraíba escolheram, neste domingo (2), os 12 representantes para representá-los na Câmara do Deputados. O mais votado foi o médico de 33 anos, Hugo Motta, do Republicanos com 158.171 mil votos.

Confira quem são os deputados federais eleitos na Paraíba, quantos votos receberam e a quais partidos pertencem:

Hugo Motta (Republicanos): 158.171 votos

Aguinaldo Ribeiro (PP): 135.001 votos

Cabo Gilberto Silva (PL): 126.876 votos

Mersinho Lucena (PP): 114.818 votos

Romero Rodrigues (PSC): 114.573 votos

Murilo Galdino (Republicanos): 112.891 votos

Wellington Roberto (PL): 109.067 votos

Ruy Carneiro (PSC): 102.531 votos

Wilson Santiago (Republicanos): 84.407 votos

Gervasio Maia (PSB): 69.405 votos;

Dr. Damião (União Brasil): 64.023 votos

Luiz Couto (PT): 54.851 votos









