PDT de Ciro Gomes se divide entre candidato do PT e do PL em Fortaleza; entenda

Após a derrota do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que não chegou ao segundo turno nas eleições deste ano, os candidatos do PL e do PT que disputam a segunda etapa do pleito na capital do Ceará receberam apoio de diferentes nomes do partido.

PUBLICIDADE O ex-presidenciável e ex-governador do Estado, Ciro Gomes (PDT), descartou apoio ao candidato petista Evandro Leitão (PT), que teve 34,33% dos votos válidos e terminou atrás do deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL), que recebeu 40,2%. A declaração de Ciro ocorreu após seis dos oito vereadores eleitos pela sigla declararem apoio à candidatura de Fernandes, o que motivou uma nota de repúdio publicada pela Juventude do partido no último sábado, 12.

Gardel Rolim, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, PPCell, Jânio Henrique e Marcel Ehrich Colares postaram fotos ao lado do candidato do PL, usando adesivos com o número do partido de Jair Bolsonaro. Outros dois vereadores pedetistas eleitos, Adail Júnior e Luciano Girão, fizeram o caminho contrário e afirmaram que no segundo turno apoiam o candidato petista.

“O PDT sempre esteve na linha de frente na luta por justiça social, democracia e pluralidade do povo brasileiro, ideais que o candidato bolsonarista repudia”, diz a ala jovem da sigla em nota, afirmando que “trabalhista não vota em bolsonarista” e declarando nominalmente apoio a Leitão.

Ciro comentou na publicação citando casos de outras capitais nordestinas onde a sigla já estaria, de alguma forma, apoiando o PL, pedindo “mais respeito” e afirmando que, caso contrário, ia dizer “mais algumas coisas” que o partido “está precisando ouvir”. O ex-presidenciável terminou o comentário afirmando que “não é nem nunca será um puxadinho do PT”.

O presidente nacional do PDT, André Figueiredo, havia publicado uma nota na última quinta-feira, 10, afirmando que seguiria o posicionamento do partido e manteria a neutralidade partidária no segundo turno, entendendo que os dois candidatos não representam, por um lado, “princípios e bandeiras” que defende, e por outro, “não agradam ao modelo de gestão” que considera adequado para a capital.

Figueiredo, entretanto, voltou atrás e nesta segunda-feira, 14, declarou apoio ao candidato petista em um vídeo ao lado de Evandro Leitão em seu perfil no Instagram.

Apesar do racha estadual no Ceará, onde Ciro construiu sua carreira política, o partido tem representação no governo petista de Luiz Inácio Lula da Silva, com Carlos Lupi (PDT) comandando o Ministério da Previdência Social.

Assim como os vereadores eleitos que apoiam Fernandes, o ex-prefeito da capital cearense, Roberto Claudio (PDT), também declarou apoio ao candidato bolsonarista, como um “voto útil” contra “uma fórmula que já deu errado” na cidade.

O candidato bolsonarista à prefeitura de Fortaleza também recebeu o apoio do quarto colocado no primeiro turno do pleito, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), que obteve 11,4% dos votos válidos.