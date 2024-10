Pesquisa Atlas em Manaus: Capitão Alberto Neto tem 49,5% e David Almeida 48% das intenções de voto

A pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 14, apresenta um cenário de empate técnico entre Capitão Alberto Neto (PL) e David Almeida (Avante), que concorrem à Prefeitura de Manaus no segundo turno das eleições. O candidato do PL soma 49,5% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito segue próximo com 48%.

Apenas 0,7% dos entrevistados assinalaram ainda não saber qual candidato escolher. Votos em branco ou nulos representam 1,8% das respostas.

Capitão Alberto Neto e o prefeito David Almeida apresentam empate técnico em pesquisa AtlasIntel Foto: PORTO DE MANAUS

A pesquisa Altas ouviu 1.201 eleitores a partir de 16 anos de idade. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de confiança 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo AM-04362/2024.