Pesquisa Atlas Manaus: David Almeida tem 32,2% dos válidos; Capitão Alberto Neto, 21% e Amom, 20,3%

BRASÍLIA - A pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 5, sobre a eleição à prefeitura de Manaus mostra o prefeito David Almeida (Avante) na liderança, com 31,4% dos votos válidos. Capitão Alberto Neto (PL), com 21%, e Amom Mandel (Cidadania), com 20,3%, vêm na sequência, brigando pela vaga no segundo turno.

O levantamento também traz Roberto Cidade (União) com 15,9% e Marcelo Ramos (PT) com 8,9%. Wilker Barreto (Mobiliza) tem 1%, e Gilberto Vasconcelos (PSTU), 0,6%. O instituto também levantou eventuais duelos no segundo turno, em que Almeida se sobressai em todos eles. Contra Neto, o prefeito venceria por 43% a 34% dos votos totais, e contra Mandel, 44% contra 34%. Se seu adversário fosse Cidade, venceria por 49% contra 23%.

O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto. O instituto AtlasIntel entrevistou 1.615 pessoas via internet entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo AM-07601/2024.

Da esquerda para a direita: David Almeida (Avante), Capitão Alberto Neto (PL), Amon Mandel (Cidadania) e Roberto Cidade (União) Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus, Mário Agra/Câmara dos Deputados, Divulgação/Câmara dos Deputados, Herick Pereira/ALEAM