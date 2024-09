Pesquisa Datafolha no Recife: João Campos tem 74%, Gilson Machado, 9%, e Daniel Coelho, 5%

A um mês da eleição, o prefeito João Campos (PSB) tem 74% das intenções de voto na disputa pela prefeitura do Recife, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5. Este é o primeiro levantamento de intenção de voto publicado pelo instituto após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) aparece com 9%, o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD), 5%, e a deputada estadual Dani Portela (PSOL), 4%. Os três estão empatados tecnicamente. Ludmilla Outes (UP) aparece com 1%. Técio Teles (Novo), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram. Outros 4% disseram votar branco ou nulo, e 2% não souberam responder.

João Campos lidera em intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE O Datafolha ouviu 910 eleitores do Recife entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05223/2024. As intenções de voto no atual prefeito oscilaram dois pontos porcentuais para baixo, dentro da margem de erro, em comparação com pesquisa realizada em agosto, quando era de 76%. O ex-ministro, por sua vez, passou de 6% para 9%, três pontos porcentuais.

Segundo o Datafolha, o candidato do PSB tem porcentual de intenções de voto maior entre mulheres do que entre homens (80% contra 67%), entre a faixa etária dos 16 aos 24 anos (90%), entre os que aprovam seu governo (86%) e entre os autodeclarados petistas (82%).

Na pesquisa espontânea, João Campos também aparece na liderança. As menções ao nome do atual prefeito subiram para 57% – em agosto, eram 51%. Gilson Machado tinha 4%, agora tem 5%. Daniel Coelho e Dani Portela também oscilaram dentro da margem de erro, passando de 1% para 2%.

Reijeição e conhecimento dos candidatos

De acordo com a pesquisa, Gilson Machado é o mais rejeitado, com 39%, seguido por Ludmilla, com 35%, e Daniel Coelho, com 32%. Técio Teles tem 29%, Victor Assis, 28%; Simone Fontana; 27%, Dani Portela; 26% e João Campos, 8%.

Outros 3% afirmaram votar em qualquer um ou não rejeitar nenhum dos candidatos. Por outro lado, 2% dos questionados declararam que rejeitam todos ou não votariam em nenhum dos postulantes à prefeitura recifense. Já 6% não souberam responder.

Outro dado analisado pela pesquisa foi o nível de conhecimento dos postulantes. João Campos é conhecido por 100% dos entrevistados, enquanto Daniel Coelho, por 89%. Outros 54% afirmam conhecer Dani Portela; 48%, Gilson Machado; e 44%, Tecio Teles. Simone Fontana foi lembrada por 30%, Ludmila por 22% e Victor Assis por 13%.

O Datafolha também perguntou aos entrevistados se eles se classificam como bolsonaristas ou petistas numa escala de um a cinco, sendo que um significa ser bolsonarista e cinco, petista. O número de autodeclarados petistas foi de 40%, enquanto o de bolsonaristas, 22%.

Aprovação de João Campos oscila

O Datafolha também perguntou aos entrevistados como avaliavam o trabalho de João Campos na prefeitura. Segundo a pesquisa, 73% dos eleitores do Recife aprovam a gestão do atual prefeito, a avaliando como boa ou ótima. No último levantamento, o governo de Campos tinha 70% de aprovação.

Sua rejeição, que na pesquisa de agosto era de 4%, manteve o mesmo patamar na nova verificação. Consideram o governo regular 22%, ante 25% em agosto. O índice de pessoas que não souberam responder também permaneceu o mesmo relação à última pesquisa, com 1%.