Pesquisa indica que 38% acreditam que atos golpistas se justificam em algum nível

Uma pesquisa realizada pela instituto de pesquisa AtlasIntel indica que 27,5% dos entrevistados acredita que a depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) por manifestantes bolsonaristas é “justificada em parte” e 10,5% diz ser “completamente justificada”.

Para 53%, porém, os ataques foram “completamente injustificados”.

Apesar de apontarem algum nível de justificativa nos atos realizados por radicais de direita em Brasília, 75,8% dos entrevistados discordam e 18,4% concordam - em termos gerais - com os ataques aos prédios públicos. Outros 5,8% não souberam responder.

Parte dos entrevistados ainda questiona o resultado da eleição. Para 39,7%, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi o verdadeiro vencedor nas urnas e 36,8% se dizem favoráveis a uma intervenção militar para invalidar a eleição presidencial.

Grupos de Bolsonaristas radicais invadirem as sedes dos três Poderes hoje em Brasília-DF Foto: Wilton Junior/Estadão

A responsabilidade dos atos criminosos foi atribuída majoritariamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro - 50,2% o responsabilizam; e ao governador afastado do Distrito Federal Ibanes Rocha, 48,4%. A polícia do DF foi acusada de ser conivente com a invasão por 54,6% dos entrevistados.

Os entrevistados do Centro-Oeste, 35,3%, e do Sul, 34%, são os que mais disseram ser favoráveis à invasão em comparação com o total pesquisado em cada região. Pessoas cuja renda familiar circula entre R$ 5 mil e R$ 10 mil também estão mais propensas a concordar com a invasão do que as demais faixas de renda.

A pesquisa entrevistou 2,2 mil respondentes, recrutados organicamente em navegação de rotina na web. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.