Pesquisa Quaest: Bolsonaro ultrapassa Lula no Rio de Janeiro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera as intenções de voto no Rio de Janeiro, segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quinta-feira, 15. Bolsonaro tem 40% das intenções de voto no primeiro turno, um ponto porcentual a mais em relação à última rodada da pesquisa, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conta com 36% do eleitorado carioca, três pontos a menos em relação ao último levantamento.

Leia também Moro recebe multa de R$ 10 mil por descumprir decisão judicial

Apesar da vantagem numérica, os dois candidatos permanecem tecnicamente empatados. Ciro Gomes (PDT), com 8% das intenções de voto, e Simone Tebet (MDB), com 5%, completam a pesquisa. Os demais presidenciáveis não pontuaram. Indecisos representam 4%, enquanto 6% dos entrevistados optam por “branco”, “nulo” ou não planejam votar.

O presidente Jair Bolsonaro aparece com 40% das intenções de votos no estado do Rio de Janeiro. Foto: Evaristo SA/AFP





No segundo turno, a distância entre Lula e Bolsonaro cai drasticamente. O atual presidente conta com 45% das intenções de voto, enquanto o petista apresenta 44%. Eleitores indecisos contabilizam 2% e “brancos”, “nulos” ou que não planejam votar sobem para 9% dos entrevistados.

Continua após a publicidade

A pesquisa apurou ainda que para 44% dos eleitores, a volta do PT ao poder gera medo, enquanto 42% temem a continuidade do governo Bolsonaro.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.500 pessoas com mais de 16 anos entre 10 e 13 de setembro. As entrevistas foram feitas nas casas dos eleitores no Estado do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e protocolada sob os números RJ-06349/2022 e BR-01798/2022.

A vantagem de Bolsonaro no Rio de Janeiro pode ser explicada por alguns fatores, entre eles seu bom desempenho com o voto religioso. O presidente conta com 55% do voto evangélico e 33% do voto católico, desempenho superior, no caso dos católicos, e bem próximo, no caso dos evangélicos, à sua média nacional.

A rejeição a Lula, que chegou a 54%, também é uma boa notícia para o atual presidente, que enfrenta 51% de rejeição do eleitorado carioca. O petista, no entanto, continua apresentando vantagem no eleitorado feminino: 39% contra 33%. Já no eleitorado masculino, a situação se inverte e Bolsonaro tem larga vantagem: 48% contra 32%.

O empate técnico persiste quando o assunto é a faixa de idade entre 16 a 30 anos, mas houve uma grande mudança desde o último levantamento. Bolsonaro, que antes tinha 30% desse eleitorado, ultrapassou Lula e chegou aos 38% de intenções de voto entre os mais jovens. O ex-presidente Lula, que apresentava uma larga liderança com 46%, hoje pontua com 35%. Bolsonaro também lidera a intenção de votos entre o público de 31 a 50 anos: 44% contra 33%. Já entre quem tem mais de 60 anos, Lula está na frente com 39% contra 37%.

Quando a temática é renda familiar, Lula leva vantagem no eleitorado mais pobre. Entre famílias com renda familiar de até dois salários mínimos, Lula lidera com 41% e Bolsonaro tem 34%. Já em famílias com renda de dois a cinco salários, Bolsonaro tem 42% das intenções de voto contra 32% do ex-presidente. Em famílias com renda superior a cinco salários mínimos, Bolsonaro também lidera: 44% contra 32%.

Jair Bolsonaro tem mais votos no interior do Rio, 48%, contra 26% do petista. Na baixada fluminense, o presidente tem 41%, ante 36% de Lula. Já o ex-presidente lidera na capital, 43% contra 33% do seu adversário.