Pesquisa Quaest em Florianópolis: Topázio tem 53% dos votos válidos, Marquito, 21%, e Dário, 14%

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado sobre a eleição em Florianópolis (SC) aponta a possibilidade do atual prefeito, Topázio Neto (PSD), ser reeleito no primeiro turno. Ele tem 53% dos votos válidos contra 21% do segundo colocado, Marquito (PSOL). Dário Berger (PSDB) aparece com 14%, seguido de Lela (PT), que tem 7%. A margem de erro é de três pontos percentuais.

PUBLICIDADE Pedrão (PP) tem 5%. Brunno Dias (PCO), Mateus Souza (PMB), Carlos Muller (PSTU) e Rogério Portanova (Avante) têm 0%. Os votos válidos não levam em consideração os eleitores indecisos, os que disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. A Quaest entrevistou presencialmente 1.000 eleitores de Florianópolis entre os dias 3 e 4 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo SC-4255/2024. O levantamento foi contratado pela NSC.

Nos votos totais, Topázio Neto manteve a tendência de alta e cresceu quatro pontos percentuais. Ele tinha 40% no final de agosto, 43% no dia 17 de setembro e agora chegou a 47% das intenções de voto.

Topázio Neto (PSD) lidera corrida eleitoral na capital catarinense, seguido de Marquito (PSOL). Foto: Alesc/Divulgação e @marquito.sc via Facebook

Marquito oscilou positivamente no limite da margem de erro. Ele tinha 13%, depois 14% e agora ganhou três pontos percentuais e foi para 17%. Dário Berger fez o movimento contrário: ele tinha 16%, em seguida pontuou 15% em meados de setembro e caiu para 11% às vésperas da eleição. Ambos estão empatados no limite da margem de erro.

Lela tinha 6%, se manteve com 6% e oscilou para 7%. Pedrão iniciou a disputa com 6%, depois marcou 5% e continua com 5%. Carlos Muller, Rogério Portanova, Brunno Dias e Mateus Souza não pontuaram.

Indecisos eram 10% no final de agosto, continuaram nesse percentual em meados de setembro e agora são 6%. Brancos e nulos somavam 9%, depois 5% e agora 7%.

Espontânea

A Quaest também mediu a intenção de votos espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Topázio tem 41%, Marquito, 14% e Dário Berger, 7%. Em seguida, aparecem Lela com 5% e Pedrão com 3% Indecisos são 28% e brancos e nulos, 2%.

Carlos Muller, Mateus Souza e Rogério Portanova não pontuaram.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Topázio Neto vence Marquito por 58% a 31%, com 7% de brancos e nulos e 4% de indecisos. O atual prefeito manteve o mesmo percentual do que na rodada anterior, onde registrou 58%, enquanto o candidato do PSOL subiu de 26% para 31%.

No outro cenário testado, Topázio tem 60% contra 25% de Dário Berger. Brancos e nulos são 11% e indecisos, 4%.