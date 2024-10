Pesquisa Quaest Manaus: David Almeida marca 36% dos votos válidos, e Alberto Neto tem 21%

BRASÍLIA - A pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 5, mostra o prefeito David Almeida (Avante) na liderança, com 36% dos votos válidos. Capitão Alberto Neto (PL), com 21%, e Roberto Cidade (União Brasil), com 20%, estão tecnicamente empatados. Amom Mandel (Cidadania), com 16%, vêm na sequência.

PUBLICIDADE O levantamento também traz Marcelo Ramos (PT) com 7%. Wilker Barreto (Mobiliza) e Gilberto Vasconcelos (PSTU) ficam no 0%. O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto. O instituto Quaest entrevistou 1.002 pessoas presencialmente entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo AM-00470/2024.

Já na pesquisa espontânea em votos totais, em que os pesquisadores não mostram ao respondente quais os candidatos em disputa, Almeida aparece com 27%, Neto com 15%, Cidade com 13%, Mandel com 9% e Ramos com 4%. Os demais ficam no 0%. Indecisos são 30%, e quem opta por branco, nulo ou diz que não vai votar representa 2%.

Caso nenhum candidato obtenha 50% mais um voto válido no primeiro turno, a eleição terá segundo turno. Num eventual duelo entre Almeida e Neto, a Quaest aponta que o prefeito venceria por 52% contra 35% dos votos totais. O prefeito também venceria Cidade, por 52% a 31%. Entre Almeida e Mandel, o placar seria de 55% a 32%.

Os principais candidatos de Manaus (AM): David Almeida (Avante), Capitão Alberto Neto (PL), Amom Mandel (Cidadania) e Marcelo Ramos (PT) Foto: @davidalmeidaam, @capitaoalbertoneto, @eusouamom e @marceloramos.am via Facebook e Instagram