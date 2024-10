Pesquisa Real Time Big Data em São Bernardo do Campo: Marcelo Lima tem 49% e Alex Manente, 39%

Pesquisa Real Time Big Data sobre o cenário eleitoral do segundo turno em São Bernardo do Campo, maior colégio eleitoral do ABC paulista, divulgada nesta sexta-feira, 18, mostra que o ex-deputado federal e ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) lidera as intenções de voto no município, com 49%. O deputado federal Alex Manente, do Cidadania, registra 39%. Votos brancos e nulos somam 6% e indecisos, 6%.

O Real Time Big Data realizou mil entrevistas em São Bernardo do Campo entre os dias 16 e 17 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-08129/2024. Em votos válidos, excluindo-se do cálculo os indecisos e os votos nulos ou brancos, Marcelo Lima tem 56% das intenções de voto, e Alex Manente, com 44%.

São Bernardo do Campo tem segundo turno entre Marcelo Lima, ex-vice-prefeito, e Alex Manente, ex-deputado federal Foto: Felipe Rau/Estadão

Marcelo Lima é ex-vereador (2009-2016) e ex-vice-prefeito (2017-2923) de São Bernardo. Foi eleito deputado federal em 2022 e, no ano seguinte, foi cassado pelo TSE. Segundo a Corte Eleitoral, Lima se desfiliou do Solidariedade, partido pelo qual foi eleito, sem apresentar justa causa. Já Alex Manente é ex-vereador da cidade (2005-2007), ex-deputado estadual (2007-2015) e deputado federal desde 2015.

Lima e Manente disputam o segundo turno em um revés ao PT, que tratava a eleição na cidade do ABC paulista como “prioridade”, mas perdeu a disputa já na primeira etapa do pleito. No primeiro turno, enquanto Lima registrou 28,64% dos votos válidos e Manente, 26,53%, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT, obteve 23,09% dos votos válidos.