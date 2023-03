Petista que matou bolsonarista em MT se entrega à polícia

Suspeito de assassinar um homem por discordâncias políticas em Mato Grosso, Edno de Abadia Borges, de 60 anos, se apresentou na delegacia de Jaciara (MT) na tarde desta terça-feira, 21, e foi preso. A vítima, Valter Fernando da Silva, de 36 anos, apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e morreu após levar dois tiros na barriga pelo autor do crime, que é apoiador do PT. O homicídio ocorreu no domingo, 19, e o suspeito estava foragido.

A Justiça do Estado deferiu uma ordem de prisão preventiva contra Edno de Abadia Borges a pedido do delegado responsável pelo caso, José Ramon Leite. Segundo o delegado, o inquérito policial já está praticamente concluído. O suspeito agora aguardará o julgamento na cadeia.

Crime ocorreu por conta de discordância política entre petista e bolsonarista. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil e Valter Campanato/Agência-Brasil

O crime ocorreu em um bar no distrito de Selma, a cerca de 60 quilômetros do centro de Jaciara (MT). Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, ambos se desentenderam de forma “acalorada” por causa de opiniões políticas contrárias. “Essa discussão foi tomando um tom mais agressivo, até que, em determinado momento, o suspeito convidou a vítima para ir ao lado de fora do estabelecimento e foram ouvidos dois disparos”, afirmou o delegado, com base em depoimentos de quem estava no bar, em áudio enviado ontem ao Estadão. A Polícia Civil investiga o crime como homicídio qualificado por motivo fútil, quando a causa que leva alguém a cometer assassinato é considerada banal.