PF pede explicação ao Exército sobre uso de carros oficiais por grupo que planejou matar autoridades

“Mostra-se necessário para o atual momento apuratório constatar o motivo e as circunstâncias que ensejaram no deslocamento de veículo oficial no dia do evento “copa 2022″, bem como em momentos anteriores”, argumentou a PF no pedido a Moraes. O magistrado julgou válida a exigência dos investigadores e determinou que o Exército apresentasse as informações no prazo de 24 horas. A operação foi deflagrada pela PF na terça-feira, 19. O Estadão questionou a instituição sobre o envio dos dados, mas não obteve resposta.

Após a prisão dos quatro militares, o Exército afirmou que não iria se manifestar “sobre processos em curso, conduzidos por outros órgãos, procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República”.

A PF menciona que dentre os sete veículos utilizados no planejamento golpista um deles pertencia ao Batalhão de Ações e Comando do Exército (BAC), que integra as forças de elite. Trata-se de uma viatura modelo Palio que teria sido utilizado no dia 15 de dezembro de 2022, data escolhida pelos golpistas para executar o plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. Os agentes monitoraram o deslocamento desta viatura e de outros carros de Goiânia para Brasília, onde estava o ministro do STF naquele dia.