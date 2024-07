PGR denuncia Nikolas Ferreira por chamar Lula de ladrão

A Procuradoria Geral da República (PGR) denunciou nesta sexta-feira, 26, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sob a acusação de ter chamado o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de ladrão. A ofensa foi proferida em um discurso realizado pelo parlamentar em novembro de 2023 durante a Cúpula Transatlântica, evento da Organização das Nações Unidas (ONU) nos Estados Unidos.

Na ocasião, Nikolas afirmou que o petista deveria estar preso, logo após dizer que “o mundo seria melhor se não houvesse tanta gente prometendo melhorá-lo”. O deputado também criticou a ativista ambiental da Suécia, Greta Thunberg, e o ator Leonardo DiCaprio, alegando que ambos apoiaram a candidatura de Lula.

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

De acordo com Himdemburgo, a fala de Nikolas foi além do direito conferido pela imunidade parlamentar e se configurou em uma “clara intenção de macular a honra” de Lula.

“No caso dos autos, não havia, no contexto da referência depreciativa feita pelo denunciado ao presidente da República, nenhuma possível correlação com o exercício do mandato parlamentar. O que se evidenciou foi a clara intenção de macular a honra da vítima”, afirmou o vice-procurador geral.

O Código Penal brasileiro estabelece que a pena para crimes contra a honra do presidente da República ou contra pessoas com mais de 60 anos sejam aumentadas em terço. Na denúncia enviada pela PGR a Fux, é solicitado o cumprimento desse estatuto com o agravante de o ocorrido ter sido divulgado nas redes sociais.

A PGR propõe que seja realizado uma audiência preliminar e uma transação penal, que é uma espécie de acordo feito para o arquivamento do processo. Além disso, o Ministério Público quer que as redes sociais X, Instagram, YouTube e TikTok retirem do ar todos os vídeos que contenham a declaração de Nikolas.

Nikolas terá um prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa prévia sobre a denúncia. Procurado por intermédio de sua assessoria, o deputado não se manifestou. O espaço segue aberto.