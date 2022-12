PM encontra bomba em estrada que leva ao Aeroporto de Brasília

BRASÍLIA – A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) afirmou que uma bomba foi deixada na manhã deste sábado, 24, na Estrada Parque Aeroporto, próximo do Aeroporto Internacional de Brasília. O objeto foi encontrado à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central.

Equipes da PMDF, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Federal agiram conjuntamente ao longo da manhã para desativar o explosivo. Por ora, ainda não há suspeitas preliminares sobre a autoria, mas o material apreendido foi entregue para perícia.

Leia também Lula está em São Paulo para o Natal; PF faz segurança do petista

Há no material “emulsão de pedreira”. Exames periciais do artefato, assim como investigações, estão sendo executadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Equipe da transição acompanhando. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 24, 2022

O caso será investigado pela Polícia Civil. O futuro ministro da Justiça Flávio Dino (PSB-MA), por meio de suas redes sociais, disse que a equipe de transição também acompanha o caso. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomará posse em Brasília no dia 1º de janeiro.