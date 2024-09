RIO – O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos gastou R$ 45.851,90 em duas passagens aéreas em classe executiva – ida e volta de Brasília a Nova York – para a ministra Esther Dweck participar de uma série de agendas nos Estados Unidos.

A ministra integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para acompanhá-lo na 79ª reunião da Assembleia-Geral da ONU. As informações foram reunidas pelo Estadão usando dados do Diário Oficial da União (DOU) e do Painel de Viagens do Ministério da Gestão e Inovação.

PUBLICIDADE O gasto mais elevado até o momento, entre os 100 acompanhantes do presidente, é o da ministra Esther Dweck, somando mais de R$ 61 mil. Grande parte se deve ao preço elevado das passagens de ida e volta, no valor total de R$ 45.851,90, segundo dados do Painel de Viagens do próprio MGI. As passagens de Esther Dweck para Nova York foram emitidas por uma empresa de Curitiba, chamada Brematur Passagens e Turismo LTDA. Os dados do Painel de Viagens do MGI mostram que a viagem foi solicitada no dia 14 de agosto, e que o bilhete aéreo foi emitido no dia seguinte, 15 de agosto. A viagem teve início pouco mais de um mês depois, na última sexta-feira, 20.

A companhia aérea que operou o voo foi a Latam – o que não significa, necessariamente, que a ministra voou até os EUA pela companhia. Dweck também recebeu seis diárias para cobrir os gastos na cidade, que somaram R$ 14.952,58. A ministra tem previsão de retorno ao Brasil para esta quinta-feira, 26.

Esther Dweck, ministra da Gestão do governo Lula Foto: Lucas Landau/MGI

Esta não é a primeira vez que a ministra vai a Nova York neste ano. Ela também esteve lá em março, entre os dias 12 e 16 para a 68ª Sessão da Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres (CSW, na sigla em inglês). Na ocasião, as passagens de ida e volta, operadas pela American Airlines, saíram por R$ 27 mil. Também participaram do evento a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), entre outras pessoas.

Ao Estadão, a pasta disse que a passagem da atual viagem foi comprada no dia 14 de agosto, por uma agência de viagens licitada. “Importante ressaltar que nesta época do ano as passagens para Nova York são mais caras em virtude da alta demanda”, disse o MGI, em nota.

Publicidade

Além de eventos paralelos à Assembleia Geral, Dweck também participou de reuniões bilaterais, “incluindo reuniões com os presidentes do BID e do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), como atual presidenta do Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)”, disse a assessoria.

As reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas ocorrem, tradicionalmente, no fim do mês de setembro. A 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas ocorreu entre 19 e 23 de setembro de 2023, em Nova York, assim como a edição anterior, entre os dias 20 a 26 de setembro de 2022.

Em uma consulta feita nesta quarta-feira, 25, em sites de venda de passagens aéreas, como Google Flights e Decolar, é possível localizar passagens entre o Aeroporto Internacional de Brasília e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, em classe executiva, saindo desta quarta-feira, com volta programada após cinco dias – o mesmo período da estadia de Dweck aos EUA – por R$ 45 mil.

Caso a passagem fosse comprada com um mês de antecedência, como foi feito pela pasta da ministra, o valor seria de cerca de R$ 27 mil, entre os dias 20 e 26 de outubro, e cerca de R$ 15 mil, se o prazo fosse estendido para seis meses, com previsão de ida e volta para fevereiro de 2025. O valor é consideravelmente mais baixo por se tratar de baixa temporada em Nova York, que ocorre entre os meses de janeiro e março.