Os números mostram que, além do PSD e do MDB, os partidos do Centrão dominaram a eleição. Depois das duas primeiras legendas, os partidos que mais elegeram prefeitos no primeiro turno foram PP (722), União Brasil (571), PL (501) e Republicanos (429). O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, elegeu mais candidatos do que o PT, que emplacou 239 prefeitos neste domingo.

“O PSD tem muito a mostrar nas gestões públicas que exerce ou de que participa, e isso se mostra mais uma vez na eleição de hoje”, afirmou Kassab após a maioria das urnas serem apuradas. Como as maiores vitórias do partido, ele destacou Eduardo Paes no Rio de Janeiro, Eduardo Braide em São Luiz e Topázio Neto em Florianópolis, todos reeleitos no primeiro turno. “Agradecemos todos os filiados e eleitores que com garra e determinação fazem do PSD um dos maiores partidos do Brasil”, escreveu o presidente da legenda.