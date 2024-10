Quaest em Goiânia: Sandro Mabel tem 29% dos votos válidos, Adriana Accorsi, 28%, e Fred, 26%

BRASÍLIA – A pesquisa do instituto Quaest sobre a disputa eleitoral em Goiânia divulgado neste sábado, 5, mostra um cenário ainda embolado. O candidato Sandro Mabel (União Brasil) tem 29% dos votos válidos. A deputada federal Adriana Accorsi aparece com 28% e o deputado estadual Fred Rodrigues (PL) tem 26%. Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais, qualquer um deles pode ir ao segundo turno.

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) tem 7% das intenções de voto. e Matheus Ribeiro (PSDB) aparece com 5% dos votos válidos. O atual prefeito Rogério Cruz (Solidariedade) surge na sexta colocação com 4% das intenções seguido pelo Professor Pantaleão (UP), com 1%.

Eleitor vota na urna eletrônica. Foto: Antonio Augusto/ESTADAO

A Quaest ouviu 1.002 eleitores de Goiânia entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-03178/2024.