Como direita e esquerda reagiram a denúncia contra Moraes? Veja posicionamento de políticos

Após a revelação de mensagens que apontam que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), teria induzido a elaboração de relatórios sobre políticos e influenciadores bolsonaristas por vias jurídicas informais, políticos de esquerda e direita se dividiram nas redes sociais. Enquanto governistas dizem não haver nenhum problema jurídico ou ético na atuação do magistrado, opositores do governo Lula pedem o impeachment de Moraes e a revisão de suas decisões.

O ex-juiz e senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) publicou, em seu perfil no X (ex-Twitter), que todos os presos pelas investigações do 8 de Janeiro devem ser libertos e que a “perseguição” a opositores do governo Lula deve acabar.

Congressistas têm pedido a deposição de Moraes do Supremo. “Entrei com uma representação contra o Alexandre de Moraes por associação criminosa na Procuradoria Geral da República (PGR). De acordo com as evidências publicadas na Folha de São Paulo Moraes aparelhou e criou uma organização criminosa dentro do STF e TSE com intuito de forjar documentos e perseguir seus opositores”, afirmou o deputado federal e líder do PL na Câmara, Gustavo Gayer (PL-GO).

O ministro Alexandre de Moraes é defendido por governistas e atacado pela oposição Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil

O também deputado Sanderson (PL-RS) questionou, em seu perfil no X (ex-Twitter): “E quando quem tem o dever de zelar é justamente quem agride a Constituição Federal? A própria Constituição Federal tem a resposta: impeachment”. Já Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pôs em xeque o resultado das eleições de 2022, visto que Moraes era presidente do TSE e validou o resultado das urnas que derrotou seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

"Numa democracia o presidente da corte eleitoral pode perseguir um dos lados? E se o "vencedor da eleição" o for por uma pequena margem, será que não dá pra pensar que se o juiz fosse isento o resultado teria sido outro?", afirmou o deputado, em seu perfil no X.

Já Nikolas Ferreira (PL-MG) comparou as ações de Moraes reveladas pela reportagem com as do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Para ele, a desmonetização de veículos de comunicação bolsonaristas é uma tentativa de calar a oposição em favor do governo de situação.

A direita no X tem alegado que as acusações contra Moraes devem levar às consequências similares às que Moro sofreu após o vazamento de conversas e áudios particulares. O caso, conhecido como Vaza-Jato, acabou por revogar sentenças aplicadas durante a operação Lava-Jato e libertar a maioria dos políticos presos no processo.

Por outro lado, simpatizantes das decisões de Moraes têm questionado a revelação das mensagens que indicam violação do rito jurídico. “Como o norte americano, financiado por Pierre Omidyar, bilionário do Ebay, conseguiu as mensagens? Divulgou com quais intenções? Por que a Vaza Jato desapareceu do nada? Por que seus veículos atacam sempre interesses chineses? Diga-me quem te financia e eu te direi quem és”, tuitou Ricardo Cappelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ADBI) e ex-interventor na secretaria de Segurança Pública Distrito Federal, no contexto dos ataques de 8 de janeiro.

Governistas têm minimizado a importância das trocas de mensagens. O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, elogiou a atuação de Moraes nas investigações do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. “O ministro Alexandre de Moraes sempre se destacou por seu compromisso com a justiça e a democracia. Do mesmo modo, tem atuado com absoluta integridade no exercício de suas atribuições na Suprema Corte. Suas decisões contaram com a fundamentação e regularidade próprias de uma conduta honesta, ética e colaborativa que merece nossa admiração e apoio”, tuitou.

O ministro da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tuitou que alguns políticos e juristas estão tentando equiparar o caso de Moraes com as revelações da Vaza-Jato. Mas, segundo ele, a repercussão é uma tentativa sem fundamentação legal de descredibilizar a punição de crimes contra a democracia.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) também saiu em defesa de Moraes, afirmando que ele é alvo de uma campanha “desestabilizadora da oposição que tem como objetivo a retomada dos ataques às instituições e à democracia, bem como a anistia dos mandantes”. Já Humberto Costa (PT-PE) afirma não ver irregularidade nas trocas de mensagens, e diz que Moares tinha a prerrogativa de conduzir as investigações como quisesse.