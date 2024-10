Quem é Eduardo Siqueira Campos, prefeito eleito de Palmas no segundo turno das eleições 2024

Em Palmas (TO), Eduardo Siqueira Campos (Podemos) foi eleito prefeito, ao lado de seu vice, o Pastor Carlos Eduardo (Agir). O candidato derrotou a bolsonarista Janad Valcari (PL) 53,03% dos votos válidos no município e o resultado representou uma virada no cenário político do primeiro turno, em que Eduardo Siqueira estava em desvantagem, com 32,42% dos votos válidos, e a rival estava à frente com 39,22%.

A candidata bolsonarista havia feito uma campanha peculiar. Valcari se destacou nas pesquisas, mas faltou aos debates. Na pré-campanha, recepcionou Jair Bolsonaro para carreata na cidade e também recebeu o deputado Nikolas Ferreira. Ela também tinha o apoio do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). Nesta eleição com reviravolta, Siqueira Campos apresentou como proposta em sua campanha a construção do Hospital de Urgência e Emergência, implementação de cursos profissionalizantes para o mercado digital, revitalizar as praias, investir em turismo, atrair empresas e indústrias melhorar o transporte público e apoiar a causa animal.

Eduardo Siqueira Campos nasceu em Campinas (SP). Graduado em Pedagogia, o candidato iniciou a carreira política em 2006, quando concorreu à vaga de senador, mas não foi eleito. Em eleições posteriores, foi eleito deputado estadual duas vezes.

Siqueira Campos disputou a prefeitura de Palmas pela coligação Juntos Podemos Agir (Agir/PRTB/Podemos). O candidato obteve 78.673 votos nesta etapa da votação. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram totalizados, na cidade, 148.357 votos válidos. Votos nulos somaram 4.502 (2,89%) e votos em branco totalizaram 2.746 (1,76%). Compareceram às urnas 155.605 eleitoras e eleitores (74,27%), e a abstenção do eleitorado foi de 53.919 (25,73%).

Esta foi a primeira vez que a capital tocantinense teve um segundo turno em eleições municipais. A população alcançou 200 mil pessoas no ano passado, condição que exige nova rodada de votação quando algum dos candidatos não consegue a maioria absoluta dos votos.

