Quem é Tarcísio Motta, candidato a prefeito do Rio de Janeiro?

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, concedeu um “salvo-conduto” para os filiados que quiserem fazer campanha para Tarcísio. A negociação, revelada pela Coluna do Estadão, foi impulsionada pela resistência do prefeito do Rio em ceder a vice ao PT. Ainda assim, formalmente, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai apoiar a reeleição do prefeito, de olho no palanque de 2026.

Quais são as propostas de Tarcísio?

O candidato do PSOL promete em seu plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral criar o Observatório Carioca da Violência, com o objetivo de coletar, produzir e sistematizar dados para identificar os principais problemas de segurança dos cariocas. Segundo o programa, o objetivo é colaborar com o governo do Estado e a União no combate ao tráfico ilegal de armas, à grilagem de terras e aos grupos milicianos. Outro programa voltado à segurança será o “Celular Seguro”, voltado ao rastreamento e devolução de celulares roubados.

Tarcísio se propõe ainda a arrecadar R$1 bilhão a mais por ano em IPTU aumenta a taxa dos mais ricos, criar o programa Rio Fome Zero, e garantir bicicletas, vans, ônibus, BRT e VLT de graça toda sexta-feira, sábado e domingo como um primeiro passo rumo à tarifa zero do transporte público.