Quem está na frente para prefeito de Natal (RN) no 2º turno? Acompanhe a apuração

Os eleitores de Natal, capital do Rio Grande do Norte, decidem neste domingo, 27, quem será o prefeito da cidade nos próximos quatro anos. A disputa entre Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT) termina às 17h, com o fechamento das urnas.

O resultado em Natal será conhecido ao longo da noite. A apuração dos votos pode ser acompanhada na página especial do Estadão, disponível neste link.

A ferramenta também mostra a apuração em outras 50 cidades do Brasil com segundo turno, incluindo 15 capitais, e os resultados do primeiro turno. Confira aqui a contagem dos votos em tempo real.