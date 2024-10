Quem é Igor Normando, eleito prefeito de Belém no segundo turno das eleições 2024

Igor Normando (MDB) foi eleito prefeito de Belém (PA), neste domingo, 27, concorrendo no segundo turno das eleições 2024 contra o Delegado Eder Mauro (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O candidato eleito recebeu 56,36% dos votos válidos, ao lado do seu vice-prefeito Cássio Andrade (MDB). Normando foi apoiado pelo primo Helder Barbalho, atual governador do Pará.

Além do governador, Normando também é primo do ministro das Cidades, Jader Filho (MDB) e sobrinho do senador Jader Barbalho (MDB), ex-governador do Pará. Os parentes se dedicaram pessoalmente à campanha do candidato nestas eleições, e a vitória ampliou o poder da família Barbalho para 2025, ano em que a capital paraense estará sob os olhos do mundo durante a COP-30, a conferência mundial do clima.

Igor Wander Centeno Normando é natural de Belém, tem 36 anos e começou sua trajetória política aos 24, quando foi eleito vereador da capital paraense em 2012, sendo reeleito em 2016. É deputado estadual e está em seu segundo mandato consecutivo. Começou sua militância política aos 15 anos, tendo sido presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (Umes). Em 2008, foi vice-presidente do Estudantes do Pará e eleito dirigente da União Nacional dos Estudantes (UNE).

O governador Helder Barbalho, o prefeito eleito Igor Normando e o vice Cassio Andrade Foto: @igornormando via Instagram

O candidato eleito concorreu à prefeitura da capital paraense pela coligação Levanta Belém (MDB/PSB/PRD/União/PDT/PP/PSD/Federação PSDB Cidadania) e fez 421.485 votos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na capital paraense, os votos válidos somaram 747.896. Já os votos nulos somaram 26.210 (3,32%), e os votos em branco foram 16.053 (2,03%). Compareceram às urnas 790.159 (74,81%) eleitoras e eleitores e se abstiveram de votar 266.092 (25,19%).