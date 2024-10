Quem os famosos estão apoiando para Prefeitura de SP nas eleições de 2024?

Nos últimos três dias, as redes sociais do psolista estão sendo abastecidas com vídeos individuais de mensagens de apoio, em que os artistas declaram voto em Boulos, contam como o conheceram ou apenas pedem que o paulistano vote nele, afirmando que ele “representa esperança” para a capital paulista.

Entre os artistas que apoiam Boulos, estão os cantores Chico Buarque, Caetano Veloso, Emicida, Leci Brandão, Chico César e Nando Reis. Também gravaram mensagens que foram publicadas nas redes sociais de Boulos as atrizes Denise Fraga, Malu Mader, Julia Lemmertz, Paula Bulamarqui, Monica Martelli e Aline Moraes.