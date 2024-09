Quem são os candidatos de Lula e Bolsonaro nas capitais do Nordeste?

Em três das nove capitais nordestinas, chapas encabeçadas por correligionários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) se enfrentarão nas urnas em outubro. Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE) protagonizam o cenário polarizado, mas dividem espaço com outros concorrentes ao pleito.

Em outras quatro, pelo menos um dos partidos tem representante concorrendo ao cargo de prefeito. Em Maceió (AL), João Henrique Caldas (PL) enfrenta o MDB, e em Recife (PE), Gilson Machado (PL) tem o PSB como o concorrente apoiado por Lula. Já o PT, enfrenta o União Brasil em Natal (RN), com a candidata petista Natália Bonavides. Em Teresina (PI), a disputa do candidato Fábio Novo (PT) tem como concorrente Dr. Pessoa (PRD), apoiado pelo PL. São Luís (MA) e Salvador (BA) não têm chapas encabeçadas pelos candidatos dos dois partidos, mas nos dois casos o Partido dos Trabalhadores lançou vice-prefeitos em chapas.

Maceió (AL)

Rafael Brito (MDB) e João Henrique Caldas (PL). Foto: Mario Agra e Luiz Macedo/Câmara dos Deputados

Apoiado por Lula: Rafael Brito (MDB)

O apoio ao deputado federal Rafael Brito (MDB) foi decidido nos últimos dias de julho, quando o diretório do PT nacional anunciou a retirada de candidatura própria na cidade. A decisão anulou a escolha do diretório municipal pelo ex-vereador Ricardo Barbosa, e pela vice Eliana Silva, do PSOL, que já havia sido oficializada em convenção. A executiva nacional entendeu que o nome de Barbosa não era competitivo o suficiente para a disputa, por isso a mudança, que foi acatada pelo diretório municipal.

O candidato tem o apoio do governador Paulo Dantas, do senador Renan Calheiros e do ministro dos Transportes, Renan Filho, todos seus correligionários.

Apoiado por Bolsonaro: João Henrique Caldas (PL)

O atual prefeito, João Henrique Caldas (PL), conhecido como JHC, está concorrendo à reeleição na capital alagoana. Em outubro de 2022, ele trocou o PSB pelo partido do então presidente Bolsonaro, ao declarar seu apoio na tentativa frustrada de reeleição do ex-mandatário. Foi o primeiro apoio de um prefeito de uma capital do Nordeste, onde Lula é o preferido, a aderir a bolsonarismo. FHC é conhecido por ser afilhado político do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Quem concorre na chapa do candidato do PL ao cargo de vice-prefeito é o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

Salvador (BA)

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), e o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB) Foto: @brunoreisba via Instagram e Feijão Almeida/GovBA

Apoiado por Lula: Geraldo Júnior (MDB)

Lula declarou apoio ao atual vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB) no início de julho, durante entrevista à rádio local, mas o apoio já estava decidido desde dezembro de 2023, quando o PT desistiu de lançar candidatura própria na capital baiana. Geraldo concorre à prefeitura de Salvador com Fabya Reis (PT), como vice na chapa. A dupla recebe apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Apoiado por Bolsonaro: Bruno Reis (União) Mesmo com apoio do ex-presidente, Bruno Reis (União), atual prefeito de Salvador, tem evitado colar sua imagem a de Bolsonaro. Ele recebe o apoio de ACM Neto, ex-prefeito da capital, e tem13 siglas em seu palanque. A Bahia é um dos Estados onde Bolsonaro tem os maiores índices de rejeição, por isso a associação direta com a imagem do ex-mandatário pode ser prejudicial à campanha.

João Pessoa (PB)

Luciano Cartaxo (PT) e Marcelo Queiroga (PL). Foto: Assembleia Legislativa da Paraíba e Marcelo Camara/Agência Brasil

Apoiado por Lula: Luciano Cartaxo (PT)

Em chapa “puro-sangue”, o deputado estadual Luciano Cartaxo foi oficializado pelo partido em convenção realizada em 28 de julho, após um período de divergências internas e indefinição. Parte do partido rejeitava o nome de Cartaxo para concorrer à disputa. Correligionários desaprovam o fato do deputado ter deixado o PT durante os anos da Operação Lava-Jato e integrado outras siglas, retornando há dois anos, em 2022. O nome dele foi decidido pelo diretório nacional, que interveio em uma disputa interna entre a candidatura dele e a da também deputada estadual Cida Ramos. A candidata a vice-prefeita é Amanda Rodrigues (PT), esposa do ex-prefeito e ex-governador Ricardo Coutinho (PT).

Apoiado por Bolsonaro: Marcelo Queiroga (PL)

João Campos (PSB) e Gilson Machado (PL). Foto: Dida Sampaio/Estadão e Isác Nóbrega/Presidência da República

Apoiado por Lula: João Campos (PSB)

Em Recife, as tratativas do PT para emplacar o vice na chapa do prefeito João Campos (PSB), que lidera com mais da metade das intenções de voto, não resultaram em um nome petista na chapa. A prima de João, Marília Arraes (PT), era uma possível concorrente, mas retirou sua candidatura em abril, quando declarou apoio a Campos, vice-presidente nacional do PSB. A vaga ficou com Victor Marques, do PCdoB.

Campos é filho do ex-governador e presidenciável Eduardo Campos, falecido em 2014, e namorado da candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB). Apesar do apoio de Lula, Campos tem evitado usar a imagem da presidente na campanha eleitoral.

Apoiado por Bolsonaro: Gilson Machado (PL)

Ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, que se autointitula “Bolsonaro do Nordeste”, é o candidato da sigla para disputar a prefeitura de Recife. Filiado ao PL desde 2022, Machado também foi presidente da Embratur durante o governo do ex-mandatário.

Teresina (PI)

Dr. Pessoa (PRD) e Fábio Novo (PT). Foto: @drpessoaleal via Facebook e @fabionuneznovo via Instagram

Apoiado por Lula: Fábio Novo (PT)

Em Teresina, a aposta do PT é em Fábio Novo, ex-tucano e deputado estadual do Piauí no quinto mandato. Além de contar com o apoio de Lula, Fábio também tem em seu palanque o governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias. A capital é uma aposta do PT, que assim como outros partidos de esquerda, nunca governou a cidade. Fábio foi oficializado na convenção partidária dos petistas, quando Paulo Márcio, do MDB, foi anunciado como candidato a vice-prefeito na chapa.

Apoiado por Bolsonaro: Dr. Pessoa (PRD)

Atual prefeito de Teresina, Dr. Pessoa trocou o Republicanos pelo PRD em abril deste ano. Além do PL, o Avante também compõe a coligação e escolheu como vice da chapa Ricardo Bandeira, ex-vereador ligado a ala evangélica.

Natal (RN)

Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (União Brasil). Foto: Câmara dos Deputados

Apoiado por Lula: Natália Bonavides (PT)

Candidata própria do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Natália Bonavides (PT) concorre ao Executivo de Natal em chapa formada com o vereador do PV Milklei Leite. Os nomes foram formalmente homologados na convenção da Federação Brasil da Esperança, que inclui os partidos PT, PV e PCdoB, em 3 de agosto. “Natal é Natália, e Natália é a prefeita de Lula!”, diz a publicação fixada no perfil no Instagram da deputada em que ela e o presidente Lula aparecem abraçados.

Apoiado por Bolsonaro: Paulinho Freire (União Brasil)

O PL apoia a pré-candidatura de Paulinho Freire (União) em Natal, o que causou um racha dentro do partido. O deputado federal General Girão (PL), que se colocava com pré-candidato, anunciou em maio a desistência de concorrer ao pleito. O apoio ao União gerou descontentamento de alguns partidários, como do deputado federal Sargento Gonçalves (PL), que anunciou final de julho que apoiará a candidatura de Carlos Eduardo (PSD) à Prefeitura do Natal, decisão que contraria a orientação do presidente estadual do PL, Rogério Marinho.

Aracaju (SE)

Candisse Carvalho (PT) e Emília Corrêa (PL). Foto: @candissecarvalho via Instagram e César de Oliveira/Câmara Municipal de Aracaju

Apoiado por Lula: Candisse Carvalho (PT)

Com a pré-candidatura homologada em maio, Candisse Carvalho (PT) é a candidata pestista apoiada pelo presidente em Aracaju. Como mostrou a Coluna do Estadão, escolha do nome deflagrou uma crise na Federação Brasil da Esperança, quando as outras duas siglas, PCdoB e PV, afirmaram que a escolha de Candisse foi uma imposição de seu marido, o senador Rogério Carvalho (PT-SE).

A aposta da jornalista tem sido colar sua imagem a de governistas, com fotos com os ministros Fernando Haddad, Anielle Franco e Nísia Trindade, além de um registro de mãos dadas com o próprio presidente Lula e com o vice, Geraldo Alckmin, em suas redes sociais. A vice de chapa é a também petista Professora Rosângela.

Apoiado por Bolsonaro: Emília Corrêa (PL)

A vereadora Emília Corrêa (PL) foi oficializada final de julho como a candidata do Partido Liberal em Aracaju. O partido de Bolsonaro tem o apoio do Agir e da federação PSDB-Cidadania na candidatura de Emília, que deixou o PRD em abril deste ano para se filiar ao PL. O vice da chapa é o também vereador Ricardo Marques (Cidadania). Segundo a mídia local, a candidata chegou a participar de agenda pública com Bolsonaro, mas evita colar sua imagem à do ex-presidente.