Recepção de Lula e Janja para estrangeiros terá brigadeiro, pastel, acarajé e drink de Bela Gil

BRASÍLIA - A recepção que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, vão oferecer a delegações estrangeiras neste domingo, 1, no Palácio do Itamaraty, terá brigadeiro, acarajé, caldinho de feijão e drink da nutricionista e chef de cozinha Bela Gil. O coquetel está marcado para as 19h30.

Palácio do Itamaraty, em Brasília

Lula foi oficialmente empossado como 39º presidente da República durante a tarde, no Congresso. No discurso, o presidente defendeu ‘democracia para sempre’, fez críticas a ‘projeto autoritário’ do antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e defendeu as urnas e o papel do Tribunal Superior Eleitoral. O petista disse ainda que ‘quem errou responderá por seus erros’.

As delegações estrangeiras serão recebidas no 3º andar do Itamaraty. O coquetel será servido na sala Brasília, a mais ampla do palácio, com capacidade para até 2 mil pessoas. O ambiente é decorado com tapeçaria do paisagista Roberto Burle Marx e tem vista para a Esplanada dos Ministérios e para o Congresso.

O novo governo forneceu oito convites para cada uma das 65 delegações comparecerem ao Itamaraty. Além de brigadeiro e acarajé, os estrangeiros poderão provar bolinho de feijoada, casquinha de castanha com farofa de licuri, pudim de tabuleiro de tapioca e churros de tapioca com vatapá.

Para beber, uma das opções será a gin tônica com flor de Clitória, de Bela Gil - que integrou o núcleo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da equipe de transição. Além da nutricionista, participaram do menu as chefs Kátia Barbosa, Nara Amaral, Ieda de Matos, Kalymaracaya Nogueira, Morena Leite, Paulo Machado e Saulo Jennings.

A recepção no Itamaraty terá a presença de 30 chefes de Estado e de governo, incluindo presidentes, vice-presidentes, primeiros-ministros e vices-primeiros ministros. O evento terá delegações dos cinco continentes -- 19 a mais do que seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que em 2018 foi contemplado com o menor número de autoridades internacionais desde o início da redemocratização.

Veja o menu da recepção de Lula e Janja a delegações estrangeiras

Presenças especiais

Kátia Barbosa: bolinho de feijoada

Nara Amaral: casquinha de castanha com farofa de licuri

Casa de Mainha: acarajé

Ieda de Matos: Pudim de tabuleiro de tapioca

Bela Gil: gin tônica com flor de clitória

Continua após a publicidade





Participações

Kalymaracaya Nogueira: Ho’o xanena xupu (Mojica de mandioca com peixe)

Morena Leite: Churros de tapioca com vatapá

Paulo Machado: arroz carreteiro com ovo e PANCs

Saulo Jennings: bolinho de piracuí





Continua após a publicidade

Canapés

Saladinha de bacalhau com rúcula e manga

Mini ratatouille na barquete de espinafre

Torradas com creme de queijo ao lemon pepper e camarão

Crispy de carne de sol nas natas com torradinha

Queijo coalho com banana assada e melaço de cana

Coxinha de pato com molho de laranja

Continua após a publicidade

Bolinha de queijo

Pastel de carne seca acebolada

Bolinho de bacalhau

Croquete de carne com mostarda escura

Cestinhas recheadas com bobó de camarão

Tapioca com queijo canastra

Caldinho de feijão

Continua após a publicidade





Ilhas

Polenta com ragu de rabada e agrião

Frango ao molho de coco

Moqueca de robalo com farofa de castanha do Pará

Macarrão gravatinha ao molho de tomate com maxixe salteado, abobrinha e ora pro nobis





Continua após a publicidade

Sobremesa

Brigadeiro

Flor de coco

Mousse de cupuaçu

Doces do Carmo do Rio Claro









Continua após a publicidade