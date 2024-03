Relator da PEC das Drogas apresenta emenda para distinguir usuários e traficantes

BRASÍLIA – O senador Efraim Filho (União Brasil-PB) leu nesta quarta-feira, 13, seu relatório sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que criminaliza o porte de drogas no País em sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Efraim apresentou uma única emenda em relação ao texto protocolado no Senado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Pelo adendo, a posse e o porte de drogas serão considerados crimes, independentemente da quantidade apreendida.

O senador, porém, fez uma consideração para que haja uma diferenciação entre usuário de drogas e traficante. Pelo texto, terá de ser “observada a distinção entre o traficante e o usuário por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, aplicáveis a este último penas alternativas à prisão e tratamento contra dependência”.