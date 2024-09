Em Recife o caso é semelhante. João Campos (PSB) também tem o apoio do PT e de Lula. Mas, assim como no Rio de Janeiro, essa aliança se deu muito menos por interesse e necessidade de Campos do que pela constatação, por parte do grupo do presidente, de que o prefeito e candidato à reeleição era praticamente imbatível. Já Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, praticamente não saiu do lugar, abaixo dos 10 pontos percentuais, desde que a campanha começou, com ou sem o apoio do ex-presidente.

A situação em São Paulo parece diferente. Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) ponteiam nos levantamentos, em disputa com Pablo Marçal (PRTB) que parece ter perdido um pouco o fôlego neste momento da campanha. Ocorre que o apoio de Bolsonaro a Nunes é velado. Seus eleitores estão muito mais com Marçal do que com o prefeito, e o emedebista conseguiu sair de uma situação difícil há semanas atrás justamente apostando em sua administração, na vinculação com a periferia e no arco de alianças que construiu e que lhe deu bastante tempo de TV. O padrinho escolhido não foi Bolsonaro, mas o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Bolsonaro fincou o pé em duas canoas na capital paulista e só começou a fazer acenos novamente a Nunes quando percebeu que ele pode vencer. Em um segundo turno, dada a rejeição a Bolsonaro na capital paulista, o prefeito poderia vencer apesar dele e não graças a ele. E, exatamente por isso, não pretende fazer questão de continuar implorando para que ele participe da campanha. Ao contrário, tentará afastá-lo.