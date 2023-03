Ricardo Nunes nomeia bolsonarista para chefiar gabinete de Comunicação

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) nomeou nesta terça, 28, José Trabulo Junior, ex-diretor de operações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) durante o governo Jair Bolsonaro, para atuar como chefe de gabinete da Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura. Ligado ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), de quem foi assessor, o novo funcionário de confiança de Nunes chega para compor o grupo político que trabalhará em sua tentativa de reeleição, em 2024.

Nogueira e o PP já declaram apoio à atual gestão, mas a possível candidatura do bolsonarista Ricardo Salles (PL), eleito deputado federal ano passado, é vista como uma ameaça à aliança costurada com partidos que orbitaram na base de Bolsonaro. Além do PP e do PL, Nunes busca montar uma coligação que inclui ainda o Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas. O PSDB e o União Brasil também estão no atual grupo de sustentação do prefeito.

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes; emedebista mira reeleição em 2024 Foto: ALEX SILVA / ESTADÃO - 24/1/2023

Especialista em marketing, o novo funcionário de confiança da gestão municipal trabalhou na campanha frustrada de Bolsonaro juntamente com o marqueteiro Duda Lima, também convocado por Nunes. Ele chega para substituir Flávio Melo, jornalista ligado ao ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) e ao agora ex-secretário municipal de Comunicação, Marcus Sinval. Também nesta terça foi nomeado para o cargo o jornalista Marcello Antonio D’Angelo.

A um ano e meio da eleição, as mudanças no entorno do emedebista visam a um reforço nas redes sociais e à busca por visibilidade – então vice de Bruno Covas, o ex-vereador ainda é desconhecido por parte do eleitorado paulistano. Também têm como estratégia isolar Salles para que o adversário principal siga sendo o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), derrotado por Covas no segundo turno da eleição passada.