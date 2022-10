Rival histórico do PT, Serra declara apoio a Lula para presidente e a Tarcísio para governador de SP

Continua após a publicidade

BRASÍLIA – O senador José Serra (PSDB) decidiu nesta terça-feira, 4, apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República. O tucano é adversário histórico do PT: concorreu contra Lula em 2002 e enfrentou Dilma Rousseff (PT) na disputa de 2010. O ex-presidente disputa o segundo turno da eleição deste ano com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Serra também endossou o candidato bolsonarista Tarcísio Freitas (Republicanos) para governador de São Paulo contra Fernando Haddad (PT).

“Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas”, disse Serra por meio de nota. O tucano se candidatou a deputado federal neste ano, mas não foi eleito.

O tucanos José Serra declarou apoio ao petista Lula no segundo turno da eleição presidencial. Foto: Estadão

A direção nacional do PSDB decidiu nesta terça-feira, 4, liberar os filiados para que apoiem Lula ou Bolsonaro. A legenda também tem uma ala ligada ao presidente. Os deputados Carlos Sampaios (PSDB-SP) e Lucas Redecker (PSDB-RS) anunciaram publicamente que aderiram à campanha bolsonarista.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que sempre foi do DEM (hoje União Brasil) e entrou no PSDB apenas no ano passado, também anunciou apoio a Bolsonaro. Garcia foi o primeiro tucano a não se reeleger governador do Estado, em 28 anos.

Serra já foi governador de São Paulo, prefeito da capital paulista e ministro das pastas de Saúde e Planejamento de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O apoio dele a Lula se soma a de outros tucanos, como o senador Tasso Jereissati, o ex-chanceler Aloysio Nunes e o ex-ministro da Justiça José Gregori.

Continua após a publicidade

No primeiro turno, Serra apoiou a candidatura presidencial de Simone Tebet (MDB), que ficou em terceiro lugar na disputa. A senadora também vai apoiar Lula e sugerir propostas para o plano de governo do petista.

O tucano sempre teve um discurso crítico a Lula e ao PT e descartou apoiá-lo no primeiro turno. “Dizer que vou apoiar Lula, ainda mais pelo voto útil, é pura fake news. Olha o PT sendo PT, pensa que democracia vale só se for para ser deles. Minha candidata é Simone. Amiga, mulher honesta e competente”, declarou Serra, no mês passado, em entrevista à CNN.