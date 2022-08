Conheça as propostas de Rodrigo Garcia, candidato do PSDB ao governo de SP

No cargo desde março deste ano, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), definiu investimentos em educação e geração de empregos como prioritários em um eventual segundo mandato.

Candidato à reeleição, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, participa de sabatina Estadão-FAAP Foto: Werther Santana/Estadão

Candidato à reeleição em outubro, o tucano apresentou à Justiça Federal um plano de governo com 46 páginas, no qual elenca medidas a serem tomadas nas principais áreas. A seguir, conheça parte das medidas propostas no plano e também em entrevistas e sabatinas ao longo da campanha. Acompanhe:

Propostas de Rodrigo Garcia para Emprego e renda

- Criar um programa para capacitação e treinamento dentro das próprias empresas, com recebimento da Bolsa Formação

- Aperfeiçoar o programa Bolsa Empreendedor para capacitar os agentes de crédito a compreender as necessidades dos indivíduos, com atenção especial às mulheres

- Ampliar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes para postos de trabalho relacionados ao setor turístico, tendo como foco a qualificação da mão de obra de jovens

- Capilarizar e aumentar a oferta de crédito ao turismo por meio de parcerias com o setor privado, associado a políticas de profissionalização de micro e pequenos empreendedores

- Devolver o imposto estadual pago por famílias cadastradas no CadUnico que participem do programa Nota Fiscal Paulista por meio da criação de uma espécie de “cashback”

Propostas de Rodrigo Garcia para a Educação

- Garantir o ensino em tempo integral para todas as escolas de Ensino Médio e seguir com a ampliação do modelo nas demais etapas de ensino

- Manter o programa de Bolsa Permanência, que garante um valor mensal para que o jovem não abandone seus estudos

- Estender para a Educação de Jovens e Adultos o Ensino Técnico como forma de garantir sua empregabilidade ao final do curso

- Conceder bolsas para estudantes que estejam terminando o Ensino Médio com bons resultados, para ingressarem em cursos de licenciatura e atuarem como docentes

- Oferecer programas de mestrado, doutorado e cursos de extensão ou especialização para docentes da rede estadual em parceria com as universidades

- Construir novas unidades do programa Creche Escola que serão mantidas pelos municípios localizados em regiões vulneráveis

- Implantar o Plano Estadual Para Pessoas com Autismo

Propostas de Rodrigo Garcia para a Segurança Pública

- Aprimorar, ampliar e incrementar a Operação Divisa Integrada – para combate ao tráfico – entre o Estado de São Paulo com Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul

- Criar o Departamento de Proteção à Mulher, Criança e Grupos Vulneráveis com atribuição de coordenar a atuação de todas as Delegacias de Defesa da Mulher no Estado

- Aumentar a efetividade do patrulhamento militar nas áreas rurais e rodoviárias, atribuindo à PM a incumbência de registrar Termo Circunstanciado, utilizando o sistema BO Único

- Dar seguimento à valorização dos policiais, aprimorando o cálculo da bonificação por resultado e implementado melhorias nas condições de trabalho, educação e saúde

- Atualizar a frota das Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, substituindo, quando possível, os atuais veículos por híbridos – leves, plug-in, ou 100% elétricos

- Fortalecer o Sistema de Proteção de Defesa Civil com iniciativas de estímulo à prevenção para evitar, ou minimizar, a ocorrência de desastres

Propostas de Rodrigo Garcia para a Saúde

- Apoiar municípios para a consolidação do índice de mortalidade infantil em um dígito e a redução da mortalidade materna, com foco na ampliação de pré-natal e parto humanizado

- Desenvolver ações para a ampliação dos índices de cobertura vacinal, essencialmente das crianças e jovens

- Terminar a implantação de três hospitais regionais de média e alta complexidade já em obras iniciais e construir outras unidades seguindo demandas regionais

- Auxiliar as Santas Casas e hospitais filantrópicos para que todas as unidades possuam condições técnicas de participação no programa Mais Santas Casas

- Implantar a TeleAME, que irá ofertar telemedicina em especialidades para pacientes da rede básica de saúde dos municípios, evitando deslocamentos e agilizando o diagnóstico

- Implantar em todo o Estado o serviço de hemodiálise nos AMEs, de modo a proporcionar maior conforto e menor deslocamento dos pacientes em tratamentos crônicos

- Destacar AMEs que permanecerão abertos até a meia-noite para a realização de exames e diagnósticos, como ressonâncias magnéticas e tomografias, por exemplo

- Implantação da Rede Estadual de Doenças Raras, para ampliação da triagem neonatal de 6 para 50 doenças e regionalização da atual oferta de diagnóstico e tratamento

- Criar o Centro da Pessoa com Autismo, de modo a possibilitar a ampliação do diagnóstico e o acompanhamento do paciente

Propostas de Rodrigo Garcia para a área Social

- Criar a figura dos agentes de desenvolvimento da família, que irão construir um plano de desenvolvimento a partir do diagnóstico do motivo da pobreza de cada família atendida

- Criar o cartão Bom Prato, de até R$ 300, para famílias cadastradas no CadUnico comprarem alimentos

- Tornar o Bolsa do Povo um instrumento ainda mais forte de garantia de direitos dos mais vulneráveis, atendendo prioritariamente as famílias em situação de pobreza

- Inaugurar novas unidades do Bom Prato, fixas e móveis, e inovar com o novo projeto estadual Cozinha Bom Prato nos municípios, com base em cozinhas comunitárias

- Ofertar moradia gratuita, com área de convivência social e mobiliário com as adaptações necessárias para a autonomia e vida digna das pessoas com deficiência jovens e adultas

- Ampliar o apoio técnico e jurídico às comunidades quilombolas e tradicionais, além da regularização fundiária das terras tradicionalmente ocupadas

- Respeito à Diversidade Sexual: Criação de um programa de incentivos para a empregabilidade da população LGBT+

Propostas de Rodrigo Garcia para Habitação

- Produzir moradia em imóveis institucionais por meio da liberação de potencial construtivo e partilha do terreno com o objetivo de ampliar a capacidade de investimentos do Estado

- Criar o balcão único para requalificação de imóveis no Estado e otimização ao processo de licenciamento, facilitando a requalificação de imóveis ociosos

- Criar o Licenciamento 100% Digital e Integrado, principal passo para desburocratização de licenciamento de projetos habitacionais no Estado

- Realizar a regularização fundiária nas áreas ocupadas e promover a urbanização desses locais para levar dignidade às famílias vulneráveis e para ampliar a oferta de moradia formal

- Reurbanizar áreas de mananciais para a garantia da segurança hídrica do Estado e para a população que vive nessas regiões vulneravelmente

Propostas de Rodrigo Garcia para Transportes e Mobilidade

- Concluir as obras de extensão da linha 9-Esmeralda da CPTM até Varginha

- Concluir as obras da Linha 6-Laranja do Metrô

- Entregar a ligação do aeroporto de Congonhas com a linha 9 da CPTM a partir da Linha 17 - Ouro

- Entregar as obras da Linha 15-Prata e concluir as obras da linha 2-Verde rumo à zona leste

- Viabilizar os projetos, licenças, contratações e iniciar as obras do trem intercidades, para ligar o centro de São Paulo à região de Campinas em uma hora.

- Viabilizar os projetos, licenças, contratações e iniciar as intervenções nas linhas 5, 13, 14, 16, 19, 20, 22 e do trem entre a capital e Sorocaba

- Fomentar a implantação de VLTs nas regiões metropolitanas: São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Sorocaba, São José dos Campos, Campinas, Jundiaí e Piracicaba

Propostas de Rodrigo Garcia para Cultura e Esportes

- Fortalecer a produção cultural e criativa de São Paulo por meio da expansão e da descentralização dos programas de fomento

- Continuar o processo de expansão regional das Fábricas de Cultura de modo a ampliar a oferta de cursos em atividades culturais e criativas para jovens

- Ampliar o acesso a livros por meio da expansão contínua da biblioteca digital gratuita de São Paulo

- Construir praças esportivas, quadras e pistas de skate e áreas de lazer em geral, em localizações estratégicas, iluminadas, com instrutores e segurança

- Recuperar e manter em condições de uso e segurança as áreas de práticas de lazer e esportivas estaduais

- Instalar brinquedos e equipamentos adaptados para pessoas com deficiência em parques, praças e outros locais públicos destinados à prática do esporte e lazer

- Criar e ampliar programas de incentivo e apoio para que os jovens possam se tornar profissionais e participem de competições oficiais

Propostas de Rodrigo Garcia para Sustentabilidade

- Realizar a transição do agro paulista para modelo de economia verde, com foco em bioenergia

- Garantir segurança hídrica, proteção dos mananciais, uso racional da água e energia, destinação e manejo adequados dos resíduos sólidos e coleta e tratamento dos esgotos

- Recuperar e manter a qualidade dos principais rios do Estado: Pinheiros e Tietê, com investimentos em soluções de inovação tecnológica

- Gerar incentivos para que agentes privados trabalhem por causas ambientais a partir de modelos como o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e o mercado de carbono

- Incentivar a preservação das Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas por meio de parcerias público-privadas e inclusão das comunidades e povos tradicionais

- Capacitar os municípios paulistas para a gestão preventiva de riscos de desastres naturais, planejamento ecológico-econômico local, mobilidade e transportes urbanos

- Apoiar os municípios a eliminar os lixões e combater os lixões clandestinos