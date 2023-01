Rodrigo Pacheco repudia invasão do Congresso Nacional: ‘Devem sofrer o rigor da lei com urgência’

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, usou sua rede social neste domingo, 8, para repudiar a última ação de um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro: a de invadir o Congresso Nacional, na tarde deste domingo, 5, em um ato que pediu intervenção das Forças Armadas e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência”, afirmou Pacheco.

Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, alem da Polícia Legislativa do Congresso. Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) January 8, 2023

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também se dirigiram ao Palácio do Planalto e à Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal (STF), com o discurso de fazer uma intervenção em todos os Poderes.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também repudiou em suas redes sociais





Às 16h23, o senador Sérgio Moro foi ao Twitter se manifestar sobre as invasões. Ele afirmou que os protestos têm de ser “pacíficos” e que a oposição ao governo Lula “precisa ser feita de maneira democrática”. “Os invasores precisam se retirar dos prédios públicos antes que a situação se agrave”, escreveu.