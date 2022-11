Saiba quem é Bela Gil, nova integrante da equipe de transição do governo Lula

Publicidade

A nutricionista e chef de cozinha Bela Gil foi nomeada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para compor transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele vai integrar o núcleo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da equipe de transição.

Bela Gil, 34 anos, é a sétima dos oito filhos do cantor e compositor Gilberto Gil. Apresentadora, ela se tornou um fenômeno nas redes sociais por suas receitas e estilo de vida saudável. Atualmente é vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico (IBO) e professora convidada do programa de pós-graduação online da PUC-RS.

A chef de cozinha e apresentadora de TV Bela Gil é a sétima dos oito filhos do cantor Gilberto Gil Foto: Pedro Serrão

Aos 18 anos, foi morar em Nova York, onde estudou nutrição. E se especializou em alimentação holística, em busca de saúde física, emocional e espiritual.

Nas redes sociais, ele acumula mais de 2 milhões de seguidores ao compartilhar rotinas sustentáveis para além da gastronomia, com vídeos onde ensina como fazer sua própria pasta de dente com cúrcuma, o que dar de comer para o bebê e até as alternativas de o que usar no lugar de absorventes. O mais conhecido de todos os seus vídeos foi o do passo a passo do parto natural de seu segundo filho na piscina de sua casa.

Quando grelhou melancias na churrasqueira, a receita rendeu memes e controvérsia na internet. As lancheiras saudáveis que fazia para a filha também chamaram atenção nas redes sociais, pela variedade de alimentos naturais.

Casada com João Paulo Demasi há 18 anos, Bela ainda é escritora. Tem mais de 430 mil exemplares vendidos no Brasil e Portugal com Bela cozinha – As receitas (2014) e Bela cozinha 2 (2015).

Em 2018, ela foi convida pela Sociedade Vegetariana Brasileira e pela prefeitura de São Paulo para ajudar na formulação do Cardápio Escolar Sustentável.