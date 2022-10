Saiba quem é Nikolas Ferreira, o deputado mais votado do País

Aos 26 anos, o mineiro Nikolas Ferreira, se tornou o deputado federal mais votado do País. Eleito pelo PL, ele recebeu quase 1,5 milhão de votos.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Nikolas acumula milhões de seguidores nas redes sociais e sempre usou das polêmicas para se tornar conhecido e angariar fãs. No Instagram, tem 967 mil seguidores. No Twitter, 1 milhão.

Nas redes sociais, seu discurso conservador engloba temas como família, religião e liberdade econômica. Um dos seus últimos atos de campanha foi uma live com o Bolsonaro.

O futuro deputado já havia despontado na última eleição para a prefeitura de Belo Horizonte. Em 2020, ele recebeu quase 30 mil votos e foi o segundo nome mais votado para o cargo de vereador.

No auge da pandemia de coronavírus, foi um duro crítico das medidas de distanciamento social adotadas por prefeitos e governadores, que seguiram as recomendações dos principais especialistas do País.

