Salles diz que ‘Centrão venceu’ e desiste de concorrer à Prefeitura de SP

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) desistiu de concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2024. O ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro disse ao Estadão que o “Centrão venceu e a direita perdeu”, em referência à suposta escolha do presidente de seu partido, Valdemar Costa Neto, em apoiar a reeleição do prefeito atual, Ricardo Nunes (MDB).

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), em Brasília DF. Foto: WILTON JUNIOR

Neste sábado, 3, o parlamentar foi às redes sociais para demonstrar seu descontentamento com o fato de Bolsonaro, Valdemar e outros aliados terem participado de um almoço na sexta, 2, em São Paulo, com Nunes. Salles não foi convidado e fez críticas duras pelo Twitter. “Quem com os porcos anda, farelo come”, afirmou.

Rifado dentro do próprio partido, Salles publicou outra mensagem, horas depois da primeira, que respingou até mesmo no ex-presidente. Na postagem, ele apontou relações entre o PL, presidido por Valdemar, e o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Disse, por exemplo, que o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), ex-ministro dos Transportes no governo Dilma Rousseff, é o elo entre os dois partidos.

“A Prefeitura, de Nunes e Marta (Suplicy), está cheia de petistas. Enfim, para o Centrão é tudo business. Não são conservadores nem liberais e nem direita. Muito menos oposição. Jamais serão. Serão sempre governo. Não foi para isso que passamos 4 anos lutando contra a esquerda. Vergonha”, escreveu Salles. No domingo, 3, em entrevista à Jovem Pan, Salles afirmou que o PL só elegeu 99 deputados nas eleições do ano passado por causa dos candidatos bolsonaristas que abrigou, como ele.

Disputa

Continua após a publicidade

Outros aliados de Bolsonaro, além de Valdemar, também preferem Nunes como candidato. Entre eles está o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), um dos líderes do Centrão. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é amiga de Regina Nunes, mulher do prefeito.

Durante o almoço de sexta, o segundo que reuniu Bolsonaro e Nunes em menos de um mês, tanto o ex-presidente como Valdemar Costa Neto deixaram claro que as portas do partido estão abertas para o prefeito se filiar. No encontro, foi feito um convite ainda para que a primeira-dama, Regina Carnovale Nunes, participe de ações sociais do PL Mulher, que hoje é comandado por Michelle Bolsonaro.

A direita busca um candidato para contrapor a Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL que foi ao segundo turno da eleição municipal contra Bruno Covas, em 2020, morto no ano seguinte. Boulos é o nome mais forte da esquerda e tem o apoio do presidente Lula.