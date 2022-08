Simone Tebet diz ao JN que tem ‘melhor equipe dos economistas liberais’ do País

A candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet, afirmou, em sabatina ao Jornal Nacional, que tem a “melhor equipe de economistas liberais” e determinou que a agenda social na economia será prioritária caso vença a eleição.

“Nós temos a melhor equipe dos economistas liberais do Brasil. Temos um compromisso fiscal, mas como um meio para se alcançar a responsabilidade social”, disse a senadora. “A agenda social é erradicar a miséria, diminuir a pobreza e erradicar a fome no Brasil”.

Tebet defendeu três reformas tributárias importantes no Brasil, com a simplificação da cobrança de impostos e deu destaque para uma reforma na taxação sobre o consumo. Foto: TV Globo

Para isso, Tebet propôs um programa de transferência de renda permanente. “Mercado já sabe que vamos ter que no ano que vem, extrapolar o teto (de gastos) em R$ 60 bilhões para cobrir essa transferência de renda. É inadmissível não garantir pelo menos R$ 600 para quem tem fome”, afirmou.

A candidata defendeu três reformas tributárias importantes no Brasil, com a simplificação da cobrança de impostos e deu destaque para uma reforma na taxação sobre o consumo. Para ela, é preciso aumentar a taxação das classes mais altas do País.

“Temos que garantir mais espaço para a classe média, fazer com que a classe média não possa pagar o imposto de renda”, a solução para ela é “tirar dos mais pobres e cobrar dos mais ricos”, a partir da taxação de lucros e dividendos dos mais ricos.