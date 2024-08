STF tem 12 inquéritos com mais de cinco anos de tramitação; saiba quais são

O segundo inquérito com mais tempo de casa também foi instaurado em julho de 2013 para apurar a suspeita de que o deputado federal João Bacelar Filho (PL-BA) teria direcionado parte de suas emendas parlamentares para a realização de obras no interior da Bahia que tiveram a sua empresa, a Embratec, como contratada para executar o serviço.

Com mais de nove anos de investigação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda não concluiu as diligências e tampouco apresentou denúncia contra o investigado. A última decisão tomada pelo relator do caso no STF, ministro Kassio Nunes Marques, foi em junho deste ano, prorrogando o prazo de apuração.